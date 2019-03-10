Коутиньо заинтересован в переходе в "Юнайтед"

Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо выразил заинтересованность к переходу в "Манчестер Юнайтед".

14 месяцев назад Коутиньо все-таки удалось вырваться из "Ливерпуля" и исполнить свою мечту, присоединившись к "Барселоне" по сделке стоимостью 142 миллиона фунтов.



Однако жизнь на "Ноу Камп" оказалась гораздо суровее, нежели Филиппе себе представлял. Накануне болельщики "Барселоны" даже освистали игрока сборной Бразилии, который, как они считают, не оправдывает свой ценник.



Как утверждает Daily Mirror в эксклюзивном материале, 26-летний полузащитник не чувствует себя комфортно в Ла Лиге и открыт к возвращению в Премьер-Лигу. По информации издания, Филиппе общается со многими испаноговорящими игроками "Юнайтед" насчет возможного трансфера на "Олд Траффорд".



В данный момент "Юнайтед" является не единственным клубом, претендующим на Коутиньо. Виды на Филиппе также имеет ПСЖ, а вот "Ливерпуль" в возвращении своей бывшей звезды не заинтересован, особенно учитывая натянутые отношения с "Барселоной".



Ожидается, что грядущим летом Коутиньо может быть доступен для приобретения за 100 млн. фунтов, заплатить которые и "Юнайтед", и ПСЖ вполне способны.