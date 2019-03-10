Коутиньо заинтересован в переходе в "Юнайтед"

Филиппе Коутиньо Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо выразил заинтересованность к переходу в "Манчестер Юнайтед".

14 месяцев назад Коутиньо все-таки удалось вырваться из "Ливерпуля" и исполнить свою мечту, присоединившись к "Барселоне" по сделке стоимостью 142 миллиона фунтов.

Однако жизнь на "Ноу Камп" оказалась гораздо суровее, нежели Филиппе себе представлял. Накануне болельщики "Барселоны" даже освистали игрока сборной Бразилии, который, как они считают, не оправдывает свой ценник.

Как утверждает Daily Mirror в эксклюзивном материале, 26-летний полузащитник не чувствует себя комфортно в Ла Лиге и открыт к возвращению в Премьер-Лигу. По информации издания, Филиппе общается со многими испаноговорящими игроками "Юнайтед" насчет возможного трансфера на "Олд Траффорд".

В данный момент "Юнайтед" является не единственным клубом, претендующим на Коутиньо. Виды на Филиппе также имеет ПСЖ, а вот "Ливерпуль" в возвращении своей бывшей звезды не заинтересован, особенно учитывая натянутые отношения с "Барселоной".

Ожидается, что грядущим летом Коутиньо может быть доступен для приобретения за 100 млн. фунтов, заплатить которые и "Юнайтед", и ПСЖ вполне способны.


Метки Барселона, Коутиньо, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 10.03.2019 07:05

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Последние комментарии:




  1. keane16 10.03.2019 08:17 # keane16
    Если только обмен на Санчеса, иначе нах не нужно это дно портового розлива, он же заразный, как и все обрыганы скузировские

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  2. pistolero-lfc 10.03.2019 08:14 # pistolero-lfc
    Мля что за hуйня вброс от Daily Faill

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  3. muchampion 10.03.2019 08:12 # muchampion
    нафиг не нужен. но с другой стороны, посмотреть на полыхание колбасников - бесценно

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  4. scouser2005 10.03.2019 08:00 # scouser2005
    Он что хочет на всю жизнь быть проклят?

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  5. muaxaxaxa 10.03.2019 07:57 # muaxaxaxa
    За двадцать лямов можно взять этого полуколбасника.

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  6. carrick-16 10.03.2019 07:50 # carrick-16
    Не нужен этот Залупиньо

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  7. melwood-lfc 10.03.2019 07:27 # melwood-lfc
    тогда Санчеса в ливерку желательно
    было бы збс

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  8. chelsea88 10.03.2019 07:22 # chelsea88
    Если подпишут - зарплату дадут не ниже Санчеса.

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  9. januzaj00 10.03.2019 07:22 # januzaj00
    Сульшер не допустит этого

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  10. johnny1905 10.03.2019 07:19 # johnny1905
    Пожалуй вычеркну его из схемки

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  11. chr1s8rown 10.03.2019 07:18 # chr1s8rown
    Пусть перейдет .
    Он и так слаб морально
    Даже такой наглый сансос не выдержал давление

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  12. liverpo0ol 10.03.2019 07:13 # liverpo0ol
    ни му ни псж он не нужен. жаль парня

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  13. chebrec 10.03.2019 07:08 # chebrec
    Для МЮ планка ниже 100 лямов не доступна

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