Коутиньо заинтересован в переходе в "Юнайтед"
Полузащитник "Барселоны" Филиппе Коутиньо выразил заинтересованность к переходу в "Манчестер Юнайтед".
14 месяцев назад Коутиньо все-таки удалось вырваться из "Ливерпуля" и исполнить свою мечту, присоединившись к "Барселоне" по сделке стоимостью 142 миллиона фунтов.
Однако жизнь на "Ноу Камп" оказалась гораздо суровее, нежели Филиппе себе представлял. Накануне болельщики "Барселоны" даже освистали игрока сборной Бразилии, который, как они считают, не оправдывает свой ценник.
Как утверждает Daily Mirror в эксклюзивном материале, 26-летний полузащитник не чувствует себя комфортно в Ла Лиге и открыт к возвращению в Премьер-Лигу. По информации издания, Филиппе общается со многими испаноговорящими игроками "Юнайтед" насчет возможного трансфера на "Олд Траффорд".
В данный момент "Юнайтед" является не единственным клубом, претендующим на Коутиньо. Виды на Филиппе также имеет ПСЖ, а вот "Ливерпуль" в возвращении своей бывшей звезды не заинтересован, особенно учитывая натянутые отношения с "Барселоной".
Ожидается, что грядущим летом Коутиньо может быть доступен для приобретения за 100 млн. фунтов, заплатить которые и "Юнайтед", и ПСЖ вполне способны.
10.03.2019 07:05
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Если только обмен на Санчеса, иначе нах не нужно это дно портового розлива, он же заразный, как и все обрыганы скузировские
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Мля что за hуйня вброс от Daily Faill
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нафиг не нужен. но с другой стороны, посмотреть на полыхание колбасников - бесценно
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Он что хочет на всю жизнь быть проклят?
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За двадцать лямов можно взять этого полуколбасника.
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Не нужен этот Залупиньо
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тогда Санчеса в ливерку желательно
было бы збс
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Если подпишут - зарплату дадут не ниже Санчеса.
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Сульшер не допустит этого
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Пожалуй вычеркну его из схемки
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Пусть перейдет .
Он и так слаб морально
Даже такой наглый сансос не выдержал давление
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ни му ни псж он не нужен. жаль парня
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Для МЮ планка ниже 100 лямов не доступна
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