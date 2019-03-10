30-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье 10 марта тремя поединками завершится 30-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЛИВЕРПУЛЬ — БЕРНЛИ 15:00 Онлайн-трансляция



Ступая на поле "Энфилда" в воскресенье, игроки "Ливерпуля" будут знать, что "Манчестер Сити" накануне победил и ушел в отрыв на четыре очка. Насколько комфортнее будет "красным" в роли догоняющих, чем лидеров — большой вопрос. "Бернли" слегка сбавил обороты, успев потерпеть два поражения подряд после неожиданной победы над "Тоттенхэмом" 23 февраля. Прямо сейчас "бордовые" находятся всего в двух баллах от зоны вылета, а потому не могут позволить себе расслабиться раньше времени. "Ливерпуль" ни разу не уступил в 11 последних домашних встречах с "Бернли" в рамках Премьер-Лиги, выиграв девять из них.



После двух месяцев отсутствия с травмой задней поверхности бедра может вернуться защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен, хотя его форма все еще оставляет желать сильно лучшего. Алекс Окслейд-Чемберлен в пятницу сыграл за резерв, но для первой команды еще не готов.



"Бернли" все еще лишен Аарона Леннона, Стивена Дефура и Джонатана Уолтерса.



ЧЕЛСИ — ВУЛВЕРХЭМПТОН 17:05 Онлайн-трансляция



В этом сезоне "Вулверхэмптон" показал себя грозой больших команд. На "волках" споткнулся даже "Челси" — ранее в этом сезоне "синие" удручающим образом проиграли на "Молинью" со счетом 2:1, а Маурицио Сарри тогда недоумевал, почему его команда опустила руки, столкнувшись с первыми трудностями. К этому матчу "Челси" подходит в приподнятом настроении, одержав три победы подряд с учетом всех соревнований, но стоит случиться осечке, и можно не сомневаться, что весь негатив в отношении Сарри вернется. "Челси" выиграл все шесть последних домашних встреч с "Вулверхэмптоном" во всех турнирах, забив 21 гол и пропустив только два.



В стартовый состав "Челси" должны вернуться отдохнувшие против киевского "Динамо" игроки вроде Антонио Рюдигера, Сесара Аспиликуэты, Нголо Канте и Эдена Азара.



К двухматчевой дисквалификации приступает защитник "Вулверхэмптона" Райан Беннетт. Руй Патрисиу вернется в ворота после того, как на один матч он уступил место в воротах Джону Радди, нуждавшемуся в игровой практике перед четвертьфиналом Кубка Англии.



АРСЕНАЛ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 19:30 Онлайн-трансляция



Посреди недели "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" гостили во Франции. Первые преподнесли настоящую сенсацию, выбив из Лиги Чемпионов ПСЖ. Результат вторых тоже можно назвать сенсацией — "канониры" были биты скромным "Ренном", оказавшись на грани вылета из Лиги Европы. В таком полярном настроении команды подходят к важнейшему матчу в плане распределения путевок в Лигу Чемпионов. Несмотря на высокую плотность в этой области таблицы и решившего не оставаться в стороне "Тоттенхэма", "Арсенал" рискует превратиться в аутсайдера борьбы за попадание в топ-4, если проиграет этот домашний поединок. Два последних выезда "красных дьяволов" на "Эмирейтс" с учетом всех соревнований завершились победами 1:3.



К трехматчевой дисквалификации приступает удаленный против "Тоттенхэма" полузащитник "Арсенала" Лукас Торрейра. Роб Холдинг, Эктор Беллерин и Данни Уэлбек травмированы.



Нападающий "Юнайтед" Антони Мартиаль решил свои проблемы с пахом и готов вернуться на поле. Эрик Байи в порядке, несмотря на вынужденную замену против ПСЖ. Маттео Дармиан, Антонио Валенсия, Хуан Мата, Джесси Лингард и Алексис Санчес команде точно не помогут.