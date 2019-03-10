Мерсон: "Ван Дейк — лучший центральный защитник в мире и станет Игроком Года"

Виргил Ван Дейк Эксперт Sky Sports Пол Мерсон уверен, что Игроком Года в этом сезоне станет Виргил Ван Дейк из "Ливерпуля", которого он считает лучшим центральным защитником в мире.

В 29 матчах этого сезона Премьер-Лиги "красные" 16 раз сохранили свои ворота на замке, пропустив только 15 голов, и вклад Ван Дейка в это огромен.

Букмекеры считают 27-летнего голландца фаворитом на награду Игроку Года по версии Ассоциации профессиональных футболистов, и Мерсон не сомневается, что так и будет.

"Думаю, да, он получит эту награду. Он невероятен. Он настолько хорош, что это просто страшно. Он лучший центральный защитник в мире, с большим перевесом".

"Некоторые игроки видят Ван Дейка и просто пинают мяч куда подальше. Так было на прошлой неделе, когда Тео Уолкотт двигался по правому флангу, а на пути у него оказался Ван Дейк. Он подумал "ох, ох..." и пнул мяч куда подальше. Обычно Тео, обладая своей скоростью, попытался бы обыграть соперника".

"Я не могу выразить словами свое восхищение им. Ему даже не нужно стирать форму после матчей — он может убрать ее в шкафчик до следующей недели. Он является игроком совершенно другого уровня", — сообщил Мерсон в эфире.


Метки Ван Дейк, Ливерпуль, Мерсон, награды

Автор mihajlo   

Дата 10.03.2019 06:00

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  1. pistolero-lfc 10.03.2019 08:13 # pistolero-lfc
    Ван Дейк бесподобный. Надо Де Лигта подписывать

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  2. sergio-cuba 10.03.2019 07:28 # sergio-cuba
    Лучший защитник в мире это Серхио Рамос

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  3. johnny1905 10.03.2019 07:15 # johnny1905
    Чёт думал, думал и даже не знаю альтернативу на игрока года кроме Ван Дейка (всего 15 у дырявой обычно обороны колбасников однозначно похвально). Подскажет кто? Стерлинг мб (очень хорош в этом году.

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  4. olmarchik 10.03.2019 07:08 # olmarchik
    Бла, кто пиарит этого урку, тот бан и лох

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  5. chebrec 10.03.2019 07:06 # chebrec
    Волков старый уже скорость не та
    В молодые годы он бы его как столбик обошел

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  6. chr1s8rown 10.03.2019 07:02 # chr1s8rown
    Ему нужен надежный партнер .
    Матип и ловрен просто псины
    Гомес подводил

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  7. danik9 10.03.2019 06:55 # danik9
    Интересно, если фапл.ру в конце сезона запилит статистику по количеству сыгранных прогнозов Мерсона, каков будет процент?

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