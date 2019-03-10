Мерсон: "Ван Дейк — лучший центральный защитник в мире и станет Игроком Года"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон уверен, что Игроком Года в этом сезоне станет Виргил Ван Дейк из "Ливерпуля", которого он считает лучшим центральным защитником в мире.

В 29 матчах этого сезона Премьер-Лиги "красные" 16 раз сохранили свои ворота на замке, пропустив только 15 голов, и вклад Ван Дейка в это огромен.



Букмекеры считают 27-летнего голландца фаворитом на награду Игроку Года по версии Ассоциации профессиональных футболистов, и Мерсон не сомневается, что так и будет.



"Думаю, да, он получит эту награду. Он невероятен. Он настолько хорош, что это просто страшно. Он лучший центральный защитник в мире, с большим перевесом".



"Некоторые игроки видят Ван Дейка и просто пинают мяч куда подальше. Так было на прошлой неделе, когда Тео Уолкотт двигался по правому флангу, а на пути у него оказался Ван Дейк. Он подумал "ох, ох..." и пнул мяч куда подальше. Обычно Тео, обладая своей скоростью, попытался бы обыграть соперника".



"Я не могу выразить словами свое восхищение им. Ему даже не нужно стирать форму после матчей — он может убрать ее в шкафчик до следующей недели. Он является игроком совершенно другого уровня", — сообщил Мерсон в эфире.