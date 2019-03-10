Мерсон: "Ван Дейк — лучший центральный защитник в мире и станет Игроком Года"
Эксперт Sky Sports Пол Мерсон уверен, что Игроком Года в этом сезоне станет Виргил Ван Дейк из "Ливерпуля", которого он считает лучшим центральным защитником в мире.
В 29 матчах этого сезона Премьер-Лиги "красные" 16 раз сохранили свои ворота на замке, пропустив только 15 голов, и вклад Ван Дейка в это огромен.
Букмекеры считают 27-летнего голландца фаворитом на награду Игроку Года по версии Ассоциации профессиональных футболистов, и Мерсон не сомневается, что так и будет.
"Думаю, да, он получит эту награду. Он невероятен. Он настолько хорош, что это просто страшно. Он лучший центральный защитник в мире, с большим перевесом".
"Некоторые игроки видят Ван Дейка и просто пинают мяч куда подальше. Так было на прошлой неделе, когда Тео Уолкотт двигался по правому флангу, а на пути у него оказался Ван Дейк. Он подумал "ох, ох..." и пнул мяч куда подальше. Обычно Тео, обладая своей скоростью, попытался бы обыграть соперника".
"Я не могу выразить словами свое восхищение им. Ему даже не нужно стирать форму после матчей — он может убрать ее в шкафчик до следующей недели. Он является игроком совершенно другого уровня", — сообщил Мерсон в эфире.
10.03.2019 06:00
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Последние комментарии:
Ван Дейк бесподобный. Надо Де Лигта подписывать
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Лучший защитник в мире это Серхио Рамос
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Чёт думал, думал и даже не знаю альтернативу на игрока года кроме Ван Дейка (всего 15 у дырявой обычно обороны колбасников однозначно похвально). Подскажет кто? Стерлинг мб (очень хорош в этом году.
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Бла, кто пиарит этого урку, тот бан и лох
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Волков старый уже скорость не та
В молодые годы он бы его как столбик обошел
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Ему нужен надежный партнер .
Матип и ловрен просто псины
Гомес подводил
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Интересно, если фапл.ру в конце сезона запилит статистику по количеству сыгранных прогнозов Мерсона, каков будет процент?
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