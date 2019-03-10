Гвардиола: "Мой переход в "Ювентус" невозможен"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал "невозможным" свой переход в "Ювентус" — если, конечно, его не уволят.

На текущей неделе в итальянской прессе появились слухи, что по окончании сезона Гвардиола сменит Массимилиано Аллегри во главе "Ювентуса". Утверждалось, что чемпионы Серии А уже достигли устной договоренности с Хосепом, которого в Турине якобы ждет контракт на четыре года.



Однако после победы 3:1 над "Уотфордом" в субботу Гвардиола лично развеял эти нелепые слухи. Каталонец недоумевает, откуда взялись эти спекуляции, потому что свою работу в "Сити" он оставлять не собирается.



"У меня остается еще два года по контракту здесь, поэтому как я могу куда-то уйти? Это невозможно".



"Если, конечно, они не уволят меня. Тогда мне придется собрать вещи. Но если "Манчестер Сити" этого хочет, я останусь еще на два года и, возможно, дольше. Меня не будет в "Ювентусе" в ближайшие два года".



"Я знаю, какое влияние оказывают социальные сети в наше время, но я не понимаю этих историй. Поверьте мне, не понимаю".



"Я не понимаю, почему люди говорят, что я перейду в "Ювентус", и не пытаются спросить мой клуб, меня самого, моего агента, "Ювентус" или Массимилиано Аллегри. Мне жаль Массимилиано", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.