Гвардиола: "Победа над "Уотфордом" — это не везение"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что победа его команды над "Уотфордом" со счетом 3:1 — это не везение.

Весь первый тайм домашнего матча против "шершней" подопечные Гвардиолы стучались в закрытую дверь. Открыть счет сразу после перерыва им помог случай — выбивая мяч, защитник "Уотфорда" Дарил Янмат угодил в находившегося в офсайде Рахима Стерлинга, и случился результативный отскок.



Однако затем Стерлинг отличился еще дважды, тогда как гости смогли ответить лишь голом престижа. По мнению Гвардиолы, своей игрой "Сити" доказал, что результат абсолютно закономерен.



"Это концовка сезона, поэтому каждый матч важен. Мы три месяца ждали, чтобы оказаться на вершине, и теперь мы должны постараться выиграть свои матчи. Мне жаль, если там был офсайд, но мы заслужили победу. К "Ливерпулю" наш соперник приехал и пытался прессинговать, но здесь они 11 игроками встали в своей штрафной. Там не было свободного пространства в буквальном смысле, однако мы смогли создать много моментов и потому победили заслуженно".



"Сегодняшний результат — не везение. Мы выиграли, потому что были лучше — гораздо лучше, чем соперник. Многие люди здесь трудятся, чтобы достичь уровня прошлого сезона, и если им удастся, это случится благодаря упорной работе, а не везению".



"Второй гол мы забили очень быстро после первого, и это упростило нам жизнь, однако в концовке им удавалось выигрывать единоборства после длинных забросов мяча. Возможно, Трой Дини является лучшим игроком по удержанию мяча, но даже в таких ситуациях мы провели две-три контратаки, которые могли завершиться голами", — сообщил Гвардиола BBC.