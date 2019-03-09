Хет-трик Стерлинга принес "Сити" победу над "Уотфордом"

Хет-трик Рахима Стерлинга позволил "Манчестер Сити" разделаться с "Уотфордом" со счетом 3:1 и нарастить свой отрыв во главе Премьер-Лиги до четырех очков.

Травмированного Кевина Де Брюйне в стартовом составе "горожан" заменил Рияд Махрез. Еще одним изменением относительно минимальной победы над "Борнмутом" стало появление с первых минут Венсана Компани, а не Джона Стоунса.



А вот в старте у "шершней" можно было насчитать аж семь перестановок относительно победы 2:1 над "Лестером". Вернулись в команду Кристиан Кабаселе, Мигель Бритос, Адам Мазина, Том Клеверли, Айзек Саксесс, Кико Фемения и Андре Грей.



Хозяева имели хорошую возможность открыть счет уже на восьмой минуте, когда Махрез выполнил навесную передачу на линию вратарской, а Давид Сильва опередил на втором этаже голкипера "Уотфорда" Бена Фостера, но не попал в створ.



Гости были совершенно лишены мяча, избрав оборонительную и терпеливую манеру игры. "Сити" не имел свободного пространства и никак не мог ускорить игру.



На 29-й минуте "горожанам" все-таки удалось растянуть чужую оборону. Бернарду Силва со второй попытки выполнил передачу с правого фланга, а Серхио Агуэро, находясь в пяти метрах от ворот, пробил головой без сопротивления и просто не попал в створ.



"Шершни" за первый тайм не провели ни одной вразумительной атаки и не нанесли ни одного удара, даже неточного, но при этом в обороне были хороши.



Зато второй тайм начался с гола уже на первой минуте. Агуэро грудью сделал скидку на Стерлинга, но тому до мяча не позволил добраться Дарил Янмат. Выбивая снаряд, защитник "Уотфорда" попал в Рахима, а от того мяч отскочил в ворота — 1:0. После консультации с лайнсменом рефери Пол Тирни гол засчитал.



Пока гости приходили в себя, "Сити" удвоил счет. Давид Сильва как хирург разрезал своим пасом штрафную площадь, позволив Махрезу прострелить на пустые ворота Стерлингу — 2:0.



На 59-й минуте поникший духом "Уотфорд" пропустил еще раз. Давид Сильва выдал очередной шикарный пас на левый край штрафной Стерлингу, тот сместился мимо двух защитников и неотразимо пробил — 3:0.



Казалось, игра сделана, однако на 66-й минуте "шершни" соорудили гол усилиями вышедших на замену Троя Дини и Жерара Деулофеу. Первый совершил скидку головой после длинного паса от голкипера, а второй реализовал выход один на один с Эдерсоном — 3:1.



Неожиданный гол Деулофеу привел "горожан" в чувство и не позволил расслабиться на концовку. Остаток матча хозяева провели в атаках и вполне могли забить еще.



Переломный момент этого матча случился не без везения для "Сити". Тем не менее, своей дальнейшей игрой "горожане" доказали, что эту победу нельзя считать случайной, и теперь имеют четыре очка преимущества во главе Премьер-Лиги.



"Манчестер Сити" — "Уотфорд". Отчет о матче