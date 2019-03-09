Хет-трик Стерлинга принес "Сити" победу над "Уотфордом"

Рахим Стерлинг Хет-трик Рахима Стерлинга позволил "Манчестер Сити" разделаться с "Уотфордом" со счетом 3:1 и нарастить свой отрыв во главе Премьер-Лиги до четырех очков.

Травмированного Кевина Де Брюйне в стартовом составе "горожан" заменил Рияд Махрез. Еще одним изменением относительно минимальной победы над "Борнмутом" стало появление с первых минут Венсана Компани, а не Джона Стоунса.

А вот в старте у "шершней" можно было насчитать аж семь перестановок относительно победы 2:1 над "Лестером". Вернулись в команду Кристиан Кабаселе, Мигель Бритос, Адам Мазина, Том Клеверли, Айзек Саксесс, Кико Фемения и Андре Грей.

Хозяева имели хорошую возможность открыть счет уже на восьмой минуте, когда Махрез выполнил навесную передачу на линию вратарской, а Давид Сильва опередил на втором этаже голкипера "Уотфорда" Бена Фостера, но не попал в створ.

Гости были совершенно лишены мяча, избрав оборонительную и терпеливую манеру игры. "Сити" не имел свободного пространства и никак не мог ускорить игру.

На 29-й минуте "горожанам" все-таки удалось растянуть чужую оборону. Бернарду Силва со второй попытки выполнил передачу с правого фланга, а Серхио Агуэро, находясь в пяти метрах от ворот, пробил головой без сопротивления и просто не попал в створ.

"Шершни" за первый тайм не провели ни одной вразумительной атаки и не нанесли ни одного удара, даже неточного, но при этом в обороне были хороши.

Зато второй тайм начался с гола уже на первой минуте. Агуэро грудью сделал скидку на Стерлинга, но тому до мяча не позволил добраться Дарил Янмат. Выбивая снаряд, защитник "Уотфорда" попал в Рахима, а от того мяч отскочил в ворота — 1:0. После консультации с лайнсменом рефери Пол Тирни гол засчитал.

Пока гости приходили в себя, "Сити" удвоил счет. Давид Сильва как хирург разрезал своим пасом штрафную площадь, позволив Махрезу прострелить на пустые ворота Стерлингу — 2:0.

На 59-й минуте поникший духом "Уотфорд" пропустил еще раз. Давид Сильва выдал очередной шикарный пас на левый край штрафной Стерлингу, тот сместился мимо двух защитников и неотразимо пробил — 3:0.

Казалось, игра сделана, однако на 66-й минуте "шершни" соорудили гол усилиями вышедших на замену Троя Дини и Жерара Деулофеу. Первый совершил скидку головой после длинного паса от голкипера, а второй реализовал выход один на один с Эдерсоном — 3:1.

Неожиданный гол Деулофеу привел "горожан" в чувство и не позволил расслабиться на концовку. Остаток матча хозяева провели в атаках и вполне могли забить еще.

Переломный момент этого матча случился не без везения для "Сити". Тем не менее, своей дальнейшей игрой "горожане" доказали, что эту победу нельзя считать случайной, и теперь имеют четыре очка преимущества во главе Премьер-Лиги.

"Манчестер Сити" — "Уотфорд". Отчет о матче


Метки Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига, Уотфорд

Автор mihajlo   

Дата 09.03.2019 22:25

Количество просмотров Просмотров: 1916

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. jesus33 10.03.2019 00:03 # jesus33
    Гвардиола о слухах про «Ювентус»: «Никуда не уйду в ближайшие 2 года, если только меня не уволят»

    поссал на портовых

    (ответить)

  2. sausage 10.03.2019 00:02 # sausage
    Вот совсем не фанат Серии А, но последнее время подсел на Милан. И всё благодаря одному местному пенсу, который поджёг меня темой о том, что Челси вынудил россонери купить за 40 млн. какого-то непонятного нонейма, так как они не смогли удержать Игуаина от переезда в Лондон. По факту последняя стата и вклад в успехи своих клубов Пионтека и Игуаина всем уже известна, и это пшек радует всё больше и больше. Кстати, сегодня он сравнялся по голам с Рональду)

    (ответить)

  3. rentv 09.03.2019 23:29 # rentv
    В следующем туре МЮ-МС.

    Вот это будет матч за чемпионство.

    Пэлас всё таки слишком гавно, а петухи слишком петухи.

    Если сити побеждает, чемпионат можно будет не продолжать.

    (ответить)

  4. thegodfather 09.03.2019 23:28 # thegodfather
    у моей малышки прорезались зубки.
    вот пруф

    09.03.2019 22:57 #
    sausage

    Слышь, болезный, ты вообще понял, о чём я? Впрочем, когда жопа в огне, вряд ли что-то понимаешь... Скажу проще: хуй соси, а то, отвлекаясь, выглядишь не айс.

    Источник: http://fapl.ru/posts/69318/?c=1

    (ответить)

  5. al-faarabi 09.03.2019 23:22 # al-faarabi
    че там колбасники когда опять скажут что следующий сезон точно их?

    (ответить)

  6. mancityman 09.03.2019 23:18 # mancityman
    КОРОЛИ на Троне!!!
    лузерпуль на страпоне!!!

    (ответить)

  7. alexomck 09.03.2019 23:16 # alexomck
    Рахим Стерлинг

    60 матчей АПЛ в составе Манчестер Сити
    33 гола + 27 результативных передач = 1 результативное действие за игру!

    и 2 шикарных гола в памятном матче против Челси, закончившимся победой Манчестер Сити 6:0, как же хорош воспитанник Ливерпуля:)

    (ответить)

  8. griezmann 09.03.2019 23:14 # griezmann
    Пеп Гвардиола имеет наибольший процент побед во всех соревнованиях в нынешнем сезоне среди тренеров топ-5 лиг (82,6%).

    (ответить)

  9. pistolero-lfc 09.03.2019 23:13 # pistolero-lfc
    Челси надо выйти

    (ответить)

  10. dannylucker 09.03.2019 23:01 # dannylucker
    жаль агу не забил(

    (ответить)

  11. chebrec 09.03.2019 22:59 # chebrec
    Ребятки вопрос созрел
    У кого булки мощнее?
    - Ники Минаж
    - Карди Би
    - Игги Азалия
    - Эден Азар
    - Бранислав Иванович

    (ответить)

  12. mikkiynwa 09.03.2019 22:58 # mikkiynwa
    У Мультазавра колбаса головного мозга.

    Совсем запенсился, даже жалко его.

    Вот что 6 палок с человеком делают.

    (ответить)

  13. mc-od 09.03.2019 22:57 # mc-od
    09.03.2019 11:14 # удалить
    mc-od

    Короче, план на тур простой. Сегодня побеждаем Уотфорд, можно без KPACUBO, спокойно на классе, по-чемпионски берем 3 очка.

    В воскресенье понаблюдаем за игрой четких пацанов, типа Тома Хитона и Эшли Барнса, и заодно проверим совладают ли со своими нервишками те недостойные катальщики заяв. Ну вы понели.))

    Источник: http://fapl.ru/posts/69302/?c=1

    Молодцы, идем по плану. Рахима с хэт-триком, наших с победой! C'mon CITY!

    (ответить)

  14. multazar 09.03.2019 22:56 # multazar
    официально, ливерка самый униженный клуб апл. мало того что с миллиардными тратами трофеев и близко нет, так еще их собственные игроки раз за разом лишают этих самых кубков. просто конченное недоразумение портовое.

    (ответить)

  15. farot 09.03.2019 22:50 # farot
    кажется тупорылые колбасники стали забывать:

    https://www.google.com/search?q=%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C+-+%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%83%D0%BA+6%3A1&;oq=%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C+-+%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%83%D0%BA+6%3A1&aqs=chrome..69i57.598j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8

    (ответить)

  16. alexomck 09.03.2019 22:50 # alexomck
    кста, что общего между матчами Сити-Шахтер в ЛЧ и Сити-Челси в АПЛ?:)

    (ответить)

  17. novocaine 09.03.2019 22:48 # novocaine
    с такими темпами Тоттенхем закончит ниже и МЮ и Арса и Шестьнольси.

    (ответить)

  18. bandera-azov 09.03.2019 22:47 # bandera-azov
    забавно шлюшу распи.дарасило, еще и микиюнва кукарекает, вот же балдеж наблюдать за их бомбежом после их кукареканий что чемпик уже точно их)

    (ответить)

  19. mikkiynwa 09.03.2019 22:44 # mikkiynwa
    Безвизка докукарелась, ору.

    Фапл- максимум 62 кг Шварценеггера)))

    (ответить)

  20. slash-lfc 09.03.2019 22:39 # slash-lfc
    Жирную хохлушку забанили что ль)) ахахахахахахах))

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: