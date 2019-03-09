Хет-трик Стерлинга принес "Сити" победу над "Уотфордом"
Хет-трик Рахима Стерлинга позволил "Манчестер Сити" разделаться с "Уотфордом" со счетом 3:1 и нарастить свой отрыв во главе Премьер-Лиги до четырех очков.
Травмированного Кевина Де Брюйне в стартовом составе "горожан" заменил Рияд Махрез. Еще одним изменением относительно минимальной победы над "Борнмутом" стало появление с первых минут Венсана Компани, а не Джона Стоунса.
А вот в старте у "шершней" можно было насчитать аж семь перестановок относительно победы 2:1 над "Лестером". Вернулись в команду Кристиан Кабаселе, Мигель Бритос, Адам Мазина, Том Клеверли, Айзек Саксесс, Кико Фемения и Андре Грей.
Хозяева имели хорошую возможность открыть счет уже на восьмой минуте, когда Махрез выполнил навесную передачу на линию вратарской, а Давид Сильва опередил на втором этаже голкипера "Уотфорда" Бена Фостера, но не попал в створ.
Гости были совершенно лишены мяча, избрав оборонительную и терпеливую манеру игры. "Сити" не имел свободного пространства и никак не мог ускорить игру.
На 29-й минуте "горожанам" все-таки удалось растянуть чужую оборону. Бернарду Силва со второй попытки выполнил передачу с правого фланга, а Серхио Агуэро, находясь в пяти метрах от ворот, пробил головой без сопротивления и просто не попал в створ.
"Шершни" за первый тайм не провели ни одной вразумительной атаки и не нанесли ни одного удара, даже неточного, но при этом в обороне были хороши.
Зато второй тайм начался с гола уже на первой минуте. Агуэро грудью сделал скидку на Стерлинга, но тому до мяча не позволил добраться Дарил Янмат. Выбивая снаряд, защитник "Уотфорда" попал в Рахима, а от того мяч отскочил в ворота — 1:0. После консультации с лайнсменом рефери Пол Тирни гол засчитал.
Пока гости приходили в себя, "Сити" удвоил счет. Давид Сильва как хирург разрезал своим пасом штрафную площадь, позволив Махрезу прострелить на пустые ворота Стерлингу — 2:0.
На 59-й минуте поникший духом "Уотфорд" пропустил еще раз. Давид Сильва выдал очередной шикарный пас на левый край штрафной Стерлингу, тот сместился мимо двух защитников и неотразимо пробил — 3:0.
Казалось, игра сделана, однако на 66-й минуте "шершни" соорудили гол усилиями вышедших на замену Троя Дини и Жерара Деулофеу. Первый совершил скидку головой после длинного паса от голкипера, а второй реализовал выход один на один с Эдерсоном — 3:1.
Неожиданный гол Деулофеу привел "горожан" в чувство и не позволил расслабиться на концовку. Остаток матча хозяева провели в атаках и вполне могли забить еще.
Переломный момент этого матча случился не без везения для "Сити". Тем не менее, своей дальнейшей игрой "горожане" доказали, что эту победу нельзя считать случайной, и теперь имеют четыре очка преимущества во главе Премьер-Лиги.
"Манчестер Сити" — "Уотфорд". Отчет о матче
09.03.2019 22:25
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Последние комментарии:
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поссал на портовых
(ответить)
Вот совсем не фанат Серии А, но последнее время подсел на Милан. И всё благодаря одному местному пенсу, который поджёг меня темой о том, что Челси вынудил россонери купить за 40 млн. какого-то непонятного нонейма, так как они не смогли удержать Игуаина от переезда в Лондон. По факту последняя стата и вклад в успехи своих клубов Пионтека и Игуаина всем уже известна, и это пшек радует всё больше и больше. Кстати, сегодня он сравнялся по голам с Рональду)
(ответить)
В следующем туре МЮ-МС.
Вот это будет матч за чемпионство.
Пэлас всё таки слишком гавно, а петухи слишком петухи.
Если сити побеждает, чемпионат можно будет не продолжать.
(ответить)
у моей малышки прорезались зубки.
вот пруф
09.03.2019 22:57 #
sausage
Слышь, болезный, ты вообще понял, о чём я? Впрочем, когда жопа в огне, вряд ли что-то понимаешь... Скажу проще: хуй соси, а то, отвлекаясь, выглядишь не айс.
Источник: http://fapl.ru/posts/69318/?c=1
(ответить)
че там колбасники когда опять скажут что следующий сезон точно их?
(ответить)
КОРОЛИ на Троне!!!
лузерпуль на страпоне!!!
(ответить)
Рахим Стерлинг
60 матчей АПЛ в составе Манчестер Сити
33 гола + 27 результативных передач = 1 результативное действие за игру!
и 2 шикарных гола в памятном матче против Челси, закончившимся победой Манчестер Сити 6:0, как же хорош воспитанник Ливерпуля:)
(ответить)
Пеп Гвардиола имеет наибольший процент побед во всех соревнованиях в нынешнем сезоне среди тренеров топ-5 лиг (82,6%).
(ответить)
Челси надо выйти
(ответить)
жаль агу не забил(
(ответить)
Ребятки вопрос созрел
У кого булки мощнее?
- Ники Минаж
- Карди Би
- Игги Азалия
- Эден Азар
- Бранислав Иванович
(ответить)
У Мультазавра колбаса головного мозга.
Совсем запенсился, даже жалко его.
Вот что 6 палок с человеком делают.
(ответить)
09.03.2019 11:14 # удалить
mc-od
Короче, план на тур простой. Сегодня побеждаем Уотфорд, можно без KPACUBO, спокойно на классе, по-чемпионски берем 3 очка.
В воскресенье понаблюдаем за игрой четких пацанов, типа Тома Хитона и Эшли Барнса, и заодно проверим совладают ли со своими нервишками те недостойные катальщики заяв. Ну вы понели.))
Источник: http://fapl.ru/posts/69302/?c=1
Молодцы, идем по плану. Рахима с хэт-триком, наших с победой! C'mon CITY!
(ответить)
официально, ливерка самый униженный клуб апл. мало того что с миллиардными тратами трофеев и близко нет, так еще их собственные игроки раз за разом лишают этих самых кубков. просто конченное недоразумение портовое.
(ответить)
кажется тупорылые колбасники стали забывать:
https://www.google.com/search?q=%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C+-+%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%83%D0%BA+6%3A1&;oq=%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C+-+%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%83%D0%BA+6%3A1&aqs=chrome..69i57.598j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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кста, что общего между матчами Сити-Шахтер в ЛЧ и Сити-Челси в АПЛ?:)
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с такими темпами Тоттенхем закончит ниже и МЮ и Арса и Шестьнольси.
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забавно шлюшу распи.дарасило, еще и микиюнва кукарекает, вот же балдеж наблюдать за их бомбежом после их кукареканий что чемпик уже точно их)
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Безвизка докукарелась, ору.
Фапл- максимум 62 кг Шварценеггера)))
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Жирную хохлушку забанили что ль)) ахахахахахахах))
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