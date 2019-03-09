Почеттино: "Теперь люди осознают наш истинный уровень"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино неожиданно заявил, что поражение 2:1 от "Саутгемптона" может стать хорошей вещью.

Открыв счет усилиями Харри Кейна в первом тайме субботнего матча на "Сент Мэри", после перерыва "шпоры" упустили нити игры и в итоге потерпели свое третье поражение в четырех последних матчах Премьер-Лиги.



После этого результата стало окончательно ясно, что "Тоттенхэм" не готов к борьбе за титул и в остатке сезона будет сражаться за попадание в первую четверку, однако Почеттино, который из-за дисквалификации смотрел игру с трибун, видит в этом позитив.



"Думаю, это хорошо, что теперь мы погрузились в борьбу за попадание в топ-4. Теперь люди осознают наш истинный уровень и перестанут относиться к нам предвзято".



"Я слегка обеспокоен тем, как изменился наш настрой от первого тайма ко второму. Мы были высокомерны, но в плохом смысле этого слова".



"Это показывает, что нам нужно лучше работать. Мы должны улучшить все, если хотим стать одним из лучших клубов в Европе".



"В последнее время было много разговоров о последнем шаге и необходимости выиграть какие-нибудь трофеи. Но есть восприятие ситуации людьми, а есть реальность. Сегодня мы столкнулись с реальностью".



"Думаю, моя реакция такая же, как у вас и наших фанатов. Сложно объяснить второй тайм и то, почему мы позволили "Саутгемптону" обрести веру в себя. Я так расстроен", — цитирует Почеттино Daily Star.