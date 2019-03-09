Моуриньо может получить новую работу в понедельник
Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо может вернуться к тренерской работе уже в понедельник.
Напомним, Моуриньо покинул тренерский мостик "красных дьяволов" в декабре, после двух с половиной лет работы. С тех пор, по собственному признанию, Жозе отклонил уже несколько заманчивых предложений.
Однако своему бывшему клубу "Реалу", находящемуся в глубоком кризисе, Моуриньо едва ли сможет отказать. Экс-президент "сливочных" Рамон Кальдерон уверен, что возвращение Жозе в Мадрид не за горами.
"Насколько мне известно, Моуриньо подпишет контракт, рассчитанный на остаток сезона и еще три года, с зарплатой в 17 миллионов фунтов в год".
"Для президента (Флорентино Переса) Моуриньо станет идеальным щитом против недовольства медиа, болельщиков и игроков. Однако это будет непросто, и я предсказываю очень сложные ближайшие три месяца", — пишет Кальдерон в своей колонке в газете i.
Добавим, ранее в своей карьере Моуриньо провел три сезона в "Реале", выиграв титул Ла Лиги в 2012 году.
09.03.2019 21:00
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пизда реалу наконец! Говноуринья снимет бабки и опять обосрется
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не удивлюсь если войдет в список "Forbes"этого года,
после того как расторгнет контракт с реалом...
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барсуков 100% нагнет
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Он уже говно
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Зачем ему давать контракт на 3 года? Благотворительность такая?
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Конченный тренер
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Будет дальше разваливать Реал.
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Еще и купят Неймара и будет там три пидараза в футболе - Рамос, Неймар и Моуриньо.
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По привычке будет ссать на Барсу...
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