Моуриньо может получить новую работу в понедельник

Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо может вернуться к тренерской работе уже в понедельник.

Напомним, Моуриньо покинул тренерский мостик "красных дьяволов" в декабре, после двух с половиной лет работы. С тех пор, по собственному признанию, Жозе отклонил уже несколько заманчивых предложений.



Однако своему бывшему клубу "Реалу", находящемуся в глубоком кризисе, Моуриньо едва ли сможет отказать. Экс-президент "сливочных" Рамон Кальдерон уверен, что возвращение Жозе в Мадрид не за горами.



"Насколько мне известно, Моуриньо подпишет контракт, рассчитанный на остаток сезона и еще три года, с зарплатой в 17 миллионов фунтов в год".



"Для президента (Флорентино Переса) Моуриньо станет идеальным щитом против недовольства медиа, болельщиков и игроков. Однако это будет непросто, и я предсказываю очень сложные ближайшие три месяца", — пишет Кальдерон в своей колонке в газете i.



Добавим, ранее в своей карьере Моуриньо провел три сезона в "Реале", выиграв титул Ла Лиги в 2012 году.