Моуриньо может получить новую работу в понедельник

Жозе Моуриньо Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо может вернуться к тренерской работе уже в понедельник.

Напомним, Моуриньо покинул тренерский мостик "красных дьяволов" в декабре, после двух с половиной лет работы. С тех пор, по собственному признанию, Жозе отклонил уже несколько заманчивых предложений.

Однако своему бывшему клубу "Реалу", находящемуся в глубоком кризисе, Моуриньо едва ли сможет отказать. Экс-президент "сливочных" Рамон Кальдерон уверен, что возвращение Жозе в Мадрид не за горами.

"Насколько мне известно, Моуриньо подпишет контракт, рассчитанный на остаток сезона и еще три года, с зарплатой в 17 миллионов фунтов в год".

"Для президента (Флорентино Переса) Моуриньо станет идеальным щитом против недовольства медиа, болельщиков и игроков. Однако это будет непросто, и я предсказываю очень сложные ближайшие три месяца", — пишет Кальдерон в своей колонке в газете i.

Добавим, ранее в своей карьере Моуриньо провел три сезона в "Реале", выиграв титул Ла Лиги в 2012 году.


Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Реал, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 09.03.2019 21:00

Количество просмотров Просмотров: 2746

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  1. plius 09.03.2019 21:55 # plius
    Прогнозы футбольных матчей bet-group.ru

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  2. ezh28 09.03.2019 21:52 # ezh28
    пизда реалу наконец! Говноуринья снимет бабки и опять обосрется

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  3. the2pac 09.03.2019 21:29 # the2pac
    не удивлюсь если войдет в список "Forbes"этого года,
    после того как расторгнет контракт с реалом...

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  4. osivori 09.03.2019 21:29 # osivori
    барсуков 100% нагнет

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  5. kasya2 09.03.2019 21:21 # kasya2
    Он уже говно

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  6. redwhitegun 09.03.2019 21:15 # redwhitegun
    Зачем ему давать контракт на 3 года? Благотворительность такая?

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  7. heyoung 09.03.2019 21:11 # heyoung
    Конченный тренер

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  8. suddenly 09.03.2019 21:07 # suddenly
    Будет дальше разваливать Реал.

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  9. pistolero-lfc 09.03.2019 21:06 # pistolero-lfc
    Еще и купят Неймара и будет там три пидараза в футболе - Рамос, Неймар и Моуриньо.

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  10. the2pac 09.03.2019 21:03 # the2pac
    По привычке будет ссать на Барсу...

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