"Тоттенхэм" запнулся о "Саутгемптон"

"Тоттенхэм" с головой окунулся в борьбу за попадание в топ-4 Премьер-Лиги, потерпев поражение в гостях у "Саутгемптона" — 2:1.

Стартовый состав "святых" не изменился относительно поражения 3:2 в гостях у "Манчестер Юнайтед".



У "шпор" по сравнению с 1:1 в дерби против "Арсенала" вышли с первых минут Кайл Уолкер-Питерс, Эрик Дайер, Деле Алли и Лукас Моура, заменив Тоби Алдервейрелда, Кирана Триппьера, Виктора Ваньяму и Сон Хен Мина.



Гости сразу же прибрали инициативу и стали пристреливаться. На 21-й минуте хозяев выручила только штанга, предотвратившая автогол Майи Йошиды.



Спустя две минуты каркас ворот вновь сыграл за "Саутгемптон". Кристиан Эриксен великолепно обвел стенку ударом со штрафного, но попал в перекладину.



Это давление "Тоттенхэма" все-таки принесло свои плоды. На 26-й минуте Алли с подступов к штрафной сделал мягкую передачу на дальний край вратарской, где Кейн спокойно принял мяч, чуть подработал его и пробил между ног голкиперу — 0:1.



В остатке тайма "шпоры" владели инициативой, создав еще парочку неплохих моментов, чтобы удвоить счет, но ими не воспользовались.



После перерыва игра чуть выравнялась. "Святые" смотрелись довольно невыразительно, однако постепенно игра стала меняться из-за явно расслабившихся гостей.



В конце концов "Тоттенхэм" был наказан. На 76-й минуте Ян Валери на дальней штанге замкнул прострел Стюарта Армстронга вдоль ворот — 1:1.



Прошло всего пять минут, и Джеймс Уорд-Проуз отметился образцовым исполнением штрафного удара метров с 22 — 2:1.



Концовка вышли достаточно горячей и нервной для хозяев, но своего они уже не упустили. "Шпорам" не хватило ни сил, ни времени, чтобы изменить результат.



"Тоттенхэм" неожиданно провалил второй тайм и теперь оказался целиком втянут в борьбу за попадание в топ-4. А "Саутгемптон" проявил характер и сделал важный шаг на пути к выживанию в Премьер-Лиге.



"Саутгемптон" — "Тоттенхэм". Отчет о матче