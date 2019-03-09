"Тоттенхэм" запнулся о "Саутгемптон"

Джеймс Уорд-Проуз "Тоттенхэм" с головой окунулся в борьбу за попадание в топ-4 Премьер-Лиги, потерпев поражение в гостях у "Саутгемптона" — 2:1.

Стартовый состав "святых" не изменился относительно поражения 3:2 в гостях у "Манчестер Юнайтед".

У "шпор" по сравнению с 1:1 в дерби против "Арсенала" вышли с первых минут Кайл Уолкер-Питерс, Эрик Дайер, Деле Алли и Лукас Моура, заменив Тоби Алдервейрелда, Кирана Триппьера, Виктора Ваньяму и Сон Хен Мина.

Гости сразу же прибрали инициативу и стали пристреливаться. На 21-й минуте хозяев выручила только штанга, предотвратившая автогол Майи Йошиды.

Спустя две минуты каркас ворот вновь сыграл за "Саутгемптон". Кристиан Эриксен великолепно обвел стенку ударом со штрафного, но попал в перекладину.

Это давление "Тоттенхэма" все-таки принесло свои плоды. На 26-й минуте Алли с подступов к штрафной сделал мягкую передачу на дальний край вратарской, где Кейн спокойно принял мяч, чуть подработал его и пробил между ног голкиперу — 0:1.

В остатке тайма "шпоры" владели инициативой, создав еще парочку неплохих моментов, чтобы удвоить счет, но ими не воспользовались.

После перерыва игра чуть выравнялась. "Святые" смотрелись довольно невыразительно, однако постепенно игра стала меняться из-за явно расслабившихся гостей.

В конце концов "Тоттенхэм" был наказан. На 76-й минуте Ян Валери на дальней штанге замкнул прострел Стюарта Армстронга вдоль ворот — 1:1.

Прошло всего пять минут, и Джеймс Уорд-Проуз отметился образцовым исполнением штрафного удара метров с 22 — 2:1.

Концовка вышли достаточно горячей и нервной для хозяев, но своего они уже не упустили. "Шпорам" не хватило ни сил, ни времени, чтобы изменить результат.

"Тоттенхэм" неожиданно провалил второй тайм и теперь оказался целиком втянут в борьбу за попадание в топ-4. А "Саутгемптон" проявил характер и сделал важный шаг на пути к выживанию в Премьер-Лиге.

"Саутгемптон" — "Тоттенхэм". Отчет о матче


Метки обзор матча, Премьер-Лига, Саутгемптон, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 09.03.2019 20:00

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Последние комментарии:




  1. thegodfather 09.03.2019 20:18 # thegodfather
    А вы прикиньте мотивашке шпо на матч с лфк, когда 4 под угрозой, после всосов пенсам и сауту. Ничья с лифаком, минимум

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  2. chelsealondon 09.03.2019 20:17 # chelsealondon
    Збс в тройку на изи уже ...

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  3. sausage 09.03.2019 20:16 # sausage
    Абсолютно пох на шпор, а вот за Сотон реально рад. После ухода Кумана команда пошла по наклонной и похоже а этом сезоне достигла дна. Хазенхюттль её реально преобразил, результаты афигенные. Учитывая отличную академию святых этот австриец может в следующем сезоне наделать большого шума в АПЛ.

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  4. melwood-lfc 09.03.2019 20:16 # melwood-lfc
    олд бат голд
    красавцы

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  5. slash-lfc 09.03.2019 20:13 # slash-lfc
    Бавария забила 11 в последних двух матчах. Ехехееееххехехе. Один хуй ЛФК пройдёт!

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  6. the2pac 09.03.2019 20:11 # the2pac
    Омг ,ещё сватали этого недотренера в великий МЮ ...OLE OLE OLE !!!

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  7. jappstamm 09.03.2019 20:11 # jappstamm
    Место в топ 4 и возможно чемпионство определит разница забитых и пропущенных

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  8. imfake 09.03.2019 20:11 # imfake
    Да тотенхем может хоть из 4ки вылетать уже, никому жаль не будет, думаю, даже самим петухам уже пох.
    Главное, пусть отберут 3 очка у одного дерьма в следующем матче и все довольны.

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  9. superglor 09.03.2019 20:09 # superglor
    Клопп - 0 трофеев за 4 сезона.
    Местные растения - ха Клоп лох ниче не может уже столько времени провел ниче не выиграл. Пора сливать его.

    Почемучка - 0 трофеев за 5 сезонов.
    Местные растения - пляяя, какой крутой тренер, так же он тащит петухов, красавчик, вот бы в МЮ его.

    Ваша Почемучка - самая главная переоцененка всей АПЛ последнего десятилетия.

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  10. blackdreamer 09.03.2019 20:09 # blackdreamer
    жаль в мю не купили это маурисил физручинно
    хотя там есть свой горлум

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  11. bezviz 09.03.2019 20:09 # bezviz
    ахахаха как же хорошо что есть такие лохи как петунхем))) и чемпик лестеру отдадут, и путевку в ЛЧ, и кубок, все прое6ывают)

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  12. alexomck 09.03.2019 20:08 # alexomck
    забавно, если Челси, со своим баном, в 4ку заползут. из группы в ЛЧ точно не выйдут:)

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  13. thegodfather 09.03.2019 20:07 # thegodfather
    Челси уже на 3 по потерянным. Правда свои матчи ещё нужно выиграть. Плюс у пенсов тоже ещё 2 сложных выезда к мю и лифаку, плюс эве. Тоже не все гладко, преждевременно ликовать, пинсота. Ещё будут камни на пути у всех. Но фавориты мю и челси прямщас. Шпоры и арс в кризисе.
    Если мю завтра побеждает, в принципе это лишь утвердит мой посыл. Победа арса спутакт все карты

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  14. redwhitegun 09.03.2019 20:06 # redwhitegun
    Кажется ТТХ становится аутсайдером в борьбе за топ 4)

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  15. the2pac 09.03.2019 20:06 # the2pac
    Игроки, выехавшие в Лондон:

    Голкиперы: Де Хеа, Ромеро, Грант;

    Защитники: Далот, Шоу, Смоллинг, Линделеф, Рохо, Байи, Янг;

    Полузащитники: Погба, МакТоминей, Матич, Фред, А. Перейра;

    Нападающие: Гринвуд, Рэшфорд, Чонг, Марсьяль, Лукаку.

    Вернулись Марсьяль с Матичем,думаю Матича с первых минут,а Марсика выпустят забить третий гол(1-3)

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  16. j-silver 09.03.2019 20:06 # j-silver
    Орье в покеттину с этого тотенхэма

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  17. hammersmith 09.03.2019 20:06 # hammersmith
    пососино сливается из курятника,короч

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  18. shearer1 09.03.2019 20:06 # shearer1
    Трио Альмирон-Рондон-Анонс жжёт!

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  19. farot 09.03.2019 20:06 # farot
    эти неудачники еще и первый матч на новом стадике проебут как пить дать

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  20. blackbirdofk 09.03.2019 20:05 # blackbirdofk
    Почему Сиссоко красную не дали? Е6ать. Хорошо Редмонд не симулянт

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