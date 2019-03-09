Сарри готов к борьбе "до последней минуты последнего матча"
Наставник "Челси" Маурицио Сарри ожидает, что его команде придется сражаться за попадание в топ-4 Премьер-Лиги "до последней минуты последнего матча".
В данный момент "синие" занимают только шестую позицию в таблице, однако отстают от четвертого "Манчестер Юнайтед" на два очка и имеют в запасе матч против "Брайтона".
В воскресенье "Челси" примет дома "Вулверхэмптон", и в этот же день двое конкурентов лондонцев, "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед", сыграют между собой. Сарри видит в этом шанс поправить свое положение, но заранее готов к упорной борьбе до самого конца.
"Перед нами есть две больших возможности. Этот матч (против "Вулверхэмптона") и затем отложенный матч против "Брайтона". Но я все равно думаю, мы будем сражаться за попадание в топ-4 до последней минуты последнего матча. Каждый матч важен для нашего будущего", — цитирует Сарри The Telegraph.
09.03.2019 19:00
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Совсем обкурился старый пердун...
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Да неее, шпоры вон ща самовыпилятся из 4-ки, вулвич таки так наши сучки
Так шо 3-4 места со скумом попилим
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Канонирщина какая-то
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