Сарри готов к борьбе "до последней минуты последнего матча"

Маурицио Сарри Наставник "Челси" Маурицио Сарри ожидает, что его команде придется сражаться за попадание в топ-4 Премьер-Лиги "до последней минуты последнего матча".

В данный момент "синие" занимают только шестую позицию в таблице, однако отстают от четвертого "Манчестер Юнайтед" на два очка и имеют в запасе матч против "Брайтона".

В воскресенье "Челси" примет дома "Вулверхэмптон", и в этот же день двое конкурентов лондонцев, "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед", сыграют между собой. Сарри видит в этом шанс поправить свое положение, но заранее готов к упорной борьбе до самого конца.

"Перед нами есть две больших возможности. Этот матч (против "Вулверхэмптона") и затем отложенный матч против "Брайтона". Но я все равно думаю, мы будем сражаться за попадание в топ-4 до последней минуты последнего матча. Каждый матч важен для нашего будущего", — цитирует Сарри The Telegraph.


Метки Премьер-Лига, Сарри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.03.2019 19:00

Количество просмотров Просмотров: 524

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. the2pac 09.03.2019 20:01 # the2pac
    Совсем обкурился старый пердун...

    (ответить)

  2. j-silver 09.03.2019 19:53 # j-silver
    Да неее, шпоры вон ща самовыпилятся из 4-ки, вулвич таки так наши сучки
    Так шо 3-4 места со скумом попилим

    (ответить)

  3. chelsea-69 09.03.2019 19:20 # chelsea-69
    Канонирщина какая-то

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: