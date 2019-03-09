Сарри готов к борьбе "до последней минуты последнего матча"

Наставник "Челси" Маурицио Сарри ожидает, что его команде придется сражаться за попадание в топ-4 Премьер-Лиги "до последней минуты последнего матча".

В данный момент "синие" занимают только шестую позицию в таблице, однако отстают от четвертого "Манчестер Юнайтед" на два очка и имеют в запасе матч против "Брайтона".



В воскресенье "Челси" примет дома "Вулверхэмптон", и в этот же день двое конкурентов лондонцев, "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед", сыграют между собой. Сарри видит в этом шанс поправить свое положение, но заранее готов к упорной борьбе до самого конца.



"Перед нами есть две больших возможности. Этот матч (против "Вулверхэмптона") и затем отложенный матч против "Брайтона". Но я все равно думаю, мы будем сражаться за попадание в топ-4 до последней минуты последнего матча. Каждый матч важен для нашего будущего", — цитирует Сарри The Telegraph.