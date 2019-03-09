Сульшер уверен, что МЮ хватит концентрации на "Арсенал"

Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер убежден, что его команда избежит "похмельного синдрома" в воскресном матче против "Арсенала" после эмоциональной победы над ПСЖ.

Посреди недели команда Сульшера и ее болельщики испытывали невероятные эмоции, одержав победу 1:3 на "Парк де Пренс" и выбив ПСЖ из Лиги Чемпионов.



Однако праздновать "красным дьяволам" некогда — в воскресенье их ждет важнейший матч Премьер-Лиги, в котором, как считает Оле Гуннар, у его подопечных не возникнет проблем с концентрацией.



"Совершенно никаких проблем. Мы прошли в четвертьфинал Лиги Чемпионов, что зачастую является вполне обыденной вещью для "Манчестер Юнайтед".



"Однако то, как это произошло и как мы одержали победу, объясняет, почему мы так радовались после окончания матча".



"Но повторюсь, никаких проблем — впереди нас ждет "Арсенал", и мы будем готовы к этому великолепному матчу", — цитирует Сульшера Sky Sports.