Сульшер уверен, что МЮ хватит концентрации на "Арсенал"

Оле Гуннар Сульшер Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер убежден, что его команда избежит "похмельного синдрома" в воскресном матче против "Арсенала" после эмоциональной победы над ПСЖ.

Посреди недели команда Сульшера и ее болельщики испытывали невероятные эмоции, одержав победу 1:3 на "Парк де Пренс" и выбив ПСЖ из Лиги Чемпионов.

Однако праздновать "красным дьяволам" некогда — в воскресенье их ждет важнейший матч Премьер-Лиги, в котором, как считает Оле Гуннар, у его подопечных не возникнет проблем с концентрацией.

"Совершенно никаких проблем. Мы прошли в четвертьфинал Лиги Чемпионов, что зачастую является вполне обыденной вещью для "Манчестер Юнайтед".

"Однако то, как это произошло и как мы одержали победу, объясняет, почему мы так радовались после окончания матча".

"Но повторюсь, никаких проблем — впереди нас ждет "Арсенал", и мы будем готовы к этому великолепному матчу", — цитирует Сульшера Sky Sports.


Метки Арсенал, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 09.03.2019 18:00

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  1. jack-willsher 09.03.2019 18:10 # jack-willsher
    отскоки когда нибудь закончатся. рот сафа тоже станет не работаспособным

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  2. the2pac 09.03.2019 18:06 # the2pac
    1-3 скриньте

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  3. januzaj00 09.03.2019 18:01 # januzaj00
    Настрой хороший. Не заставит летать в облаках пацанов

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