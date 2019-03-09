Клопп: "Мы на 100 процентов готовы к концовке сезона"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что он позитивно настроен в преддверии концовки сезона.

В прошлый уикенд "красные" потеряли инициативу в чемпионской гонке Премьер-Лиги и теперь оказались в непривычном положении — в положении догоняющих.

Однако Клопп комфортно себя чувствует, преследуя "Манчестер Сити", и призывает своих игроков не падать духом.

"Это великолепное положение — мы там, где и заслуживаем быть. Давайте теперь используем это. Не многие люди ожидали, что мы будем в этом положении за девять матчей до конца".

"Поэтому давайте поборемся и постараемся сделать все возможное. Мы должны постараться быть позитивными, жизнерадостными, инициативными и создавать угрозу, используя свои навыки и мощь".

"Если для нас будет возможным выиграть все свои оставшиеся матчи и набрать максимальное количество очков, мы ей воспользуемся".

"Мы на 100 процентов готовы к концовке сезона. Таково мое ощущение в данный момент. Мы готовы во всех отношениях, все выглядит позитивно как никогда".

"Мы хороши в созидании. Мы создаем больше, чем в прошлом сезоне. В последних матчах мы забивали не так часто, но 10 дней назад мы играли против "Уотфорда" и были неудержимы, все было великолепно", — цитирует Клоппа Daily Mirror.


Метки Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 09.03.2019 17:00

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  1. kukuruzzo 09.03.2019 17:38 # kukuruzzo
    сказал клоп-полоскун

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  2. alexomck 09.03.2019 17:31 # alexomck
    коль Клопп сказал, знамо, попрут, либо уволим.

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  3. stepan-jam-boss 09.03.2019 17:30 # stepan-jam-boss
    Сказал Насекомое перед вылетом от Баварии

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  4. the2pac 09.03.2019 17:26 # the2pac
    https://mobile.twitter.com/utdxtra/status/1104140822256275457?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1104140822256275457&;ref_url=http%3A%2F%2Fwww.manutd.ru%2Fnews%2F22215%2F видос тоже прилагается

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  5. the2pac 09.03.2019 17:23 # the2pac
    http://www.manutd.ru/news/22215/ Король Кантона топово обоссал Неймара и его батьку после матча с ПСЖ)

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  6. oldsky 09.03.2019 17:23 # oldsky
    100% готовы к сливу?

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  7. the2pac 09.03.2019 17:23 # the2pac
    Всем привет!На сайте сижу уже лет 5-6 но зарегался только что!GGMU!!!

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