Клопп: "Мы на 100 процентов готовы к концовке сезона"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что он позитивно настроен в преддверии концовки сезона.
В прошлый уикенд "красные" потеряли инициативу в чемпионской гонке Премьер-Лиги и теперь оказались в непривычном положении — в положении догоняющих.
Однако Клопп комфортно себя чувствует, преследуя "Манчестер Сити", и призывает своих игроков не падать духом.
"Это великолепное положение — мы там, где и заслуживаем быть. Давайте теперь используем это. Не многие люди ожидали, что мы будем в этом положении за девять матчей до конца".
"Поэтому давайте поборемся и постараемся сделать все возможное. Мы должны постараться быть позитивными, жизнерадостными, инициативными и создавать угрозу, используя свои навыки и мощь".
"Если для нас будет возможным выиграть все свои оставшиеся матчи и набрать максимальное количество очков, мы ей воспользуемся".
"Мы на 100 процентов готовы к концовке сезона. Таково мое ощущение в данный момент. Мы готовы во всех отношениях, все выглядит позитивно как никогда".
"Мы хороши в созидании. Мы создаем больше, чем в прошлом сезоне. В последних матчах мы забивали не так часто, но 10 дней назад мы играли против "Уотфорда" и были неудержимы, все было великолепно", — цитирует Клоппа Daily Mirror.
09.03.2019 17:00
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сказал клоп-полоскун
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коль Клопп сказал, знамо, попрут, либо уволим.
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Сказал Насекомое перед вылетом от Баварии
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https://mobile.twitter.com/utdxtra/status/1104140822256275457?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1104140822256275457&;ref_url=http%3A%2F%2Fwww.manutd.ru%2Fnews%2F22215%2F видос тоже прилагается
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http://www.manutd.ru/news/22215/ Король Кантона топово обоссал Неймара и его батьку после матча с ПСЖ)
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100% готовы к сливу?
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Всем привет!На сайте сижу уже лет 5-6 но зарегался только что!GGMU!!!
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