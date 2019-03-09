Клопп: "Мы на 100 процентов готовы к концовке сезона"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что он позитивно настроен в преддверии концовки сезона.

В прошлый уикенд "красные" потеряли инициативу в чемпионской гонке Премьер-Лиги и теперь оказались в непривычном положении — в положении догоняющих.



Однако Клопп комфортно себя чувствует, преследуя "Манчестер Сити", и призывает своих игроков не падать духом.



"Это великолепное положение — мы там, где и заслуживаем быть. Давайте теперь используем это. Не многие люди ожидали, что мы будем в этом положении за девять матчей до конца".



"Поэтому давайте поборемся и постараемся сделать все возможное. Мы должны постараться быть позитивными, жизнерадостными, инициативными и создавать угрозу, используя свои навыки и мощь".



"Если для нас будет возможным выиграть все свои оставшиеся матчи и набрать максимальное количество очков, мы ей воспользуемся".



"Мы на 100 процентов готовы к концовке сезона. Таково мое ощущение в данный момент. Мы готовы во всех отношениях, все выглядит позитивно как никогда".



"Мы хороши в созидании. Мы создаем больше, чем в прошлом сезоне. В последних матчах мы забивали не так часто, но 10 дней назад мы играли против "Уотфорда" и были неудержимы, все было великолепно", — цитирует Клоппа Daily Mirror.