Марку Силва хочет, чтобы Ришарлисон добавил в стабильности

Наставник "Эвертона" Марку Силва заявил, что нападающий Ришарлисон должен добавить в стабильности.

На домашнее дерби против "Ливерпуля" в прошлый уикенд Силва внезапно оставил Ришарлисона, приобретенного перед началом сезона за 40 миллионов фунтов, вне стартового состава.



На этот шаг Марку решился из-за того, что в последние недели бразилец демонстрирует нестабильную игру. Реакция Ришарлисона весьма порадовала Силву.



"Сезон длинный. Он очень хорошо стартовал, но в какой-то момент начал чередовать взлеты и падения. Он мог быть определяющим игроком в одном матче и невыразительно провести другой".



"Я так поступил в последнем матче, потому что это казалось мне лучшим для команды. Бернард очень хорошо проявил себя против "Кардиффа", и он заслуживал выйти в старте".



"В случае с Ришарлисоном мы говорим о 22-летнем игроке, который забил очень важные голы за нас, а также показывал очень хорошую игру. Но на прошлой неделе был не лучший его момент".



"Я здесь, чтобы принимать решения. Он сделал то, чего я хотел от него. Он очень хорошо провел свои 30 минут и показал мне, что снова готов, если я решу вернуть его в старт. Ришарлисон все отлично понимает".



"У него был только один вариант — выйти и показать мне, что он готов. Также он должен делать это на тренировках в течение недели. Этим он и занимается", — цитирует Силву The Telegraph.