Гвардиола не собирается в "Ювентус"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не бросит свой клуб, вопреки появившимся слухам о переходе в "Ювентус".
В пятницу в итальянской прессе появились нелепые слухи о том, что "Ювентус" уже достиг устной договоренности с Гвардиолой, который по окончании этого сезона должен сменить в Турине Массимилиано Аллегри.
В данный момент над "горожанами" нависла угроза трансферного запрета и исключения из Лиги Чемпионов из-за предполагаемых нарушений правил финансового фейр-плей, что, казалось бы, может только поспособствовать уходу каталонца с "Этихад".
Однако близкие к Гвардиоле источники "категорически опровергают" эту историю, сообщает Evening Standard. Хосеп счастлив в "Сити", а накануне публично выразил поддержку своим боссам в вопросах ФФП.
09.03.2019 15:00
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Последние комментарии:
такой бред может придумывать только полный нуль в футболе.
человек только выстроил худо-бедно под себя команду и он будет все тут же бросать ради возрастной команды абсолютно ему не подходящей по стилю и набору игроков?
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Ахахаха, ну как же всех бомбит от Сити))) что только не придумывают, и очки снять, и трансферный бан, и Пепа уже начали спроваживать))) победить честно не могут вот и придумывают как обойти другими способами)))
Come on, City!!!
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Как обычно лапша для журналистов
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Гвардиола не собирается в "Ювентус", если только МС не настигнет праведная кара за систематические нарушения правила ФФП и подкуп футбольных функционеров. В этом случае, бриллиантового тренера как ветром сдует.
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свалит при первом удобном случае
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О да, только Ювентус купил лучшего игрока мира и выстроил готовую работающую систему, снова этот лысый прихлебник готов прибежать но готовенькое.
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что и требовалось доказать
вообще поверить в ту утку, желтее которой разве что засохшие разводы на обрыганьих еблах, могли лишь законченные ретарды, конечно
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09.03.2019 11:41 # удалить
mc-od
Скоро прокомментируют этот фейк, дадут официальное опровержение. У "лысого шарлатана" контракт с "горожанами" до лета 21 года. Думаю, продлят на год или два.
Можете скринить..)) C'mon CITY! C'mon KPACUBO!
Источник: http://fapl.ru/posts/69302/?c=1
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