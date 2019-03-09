Гвардиола не собирается в "Ювентус"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не бросит свой клуб, вопреки появившимся слухам о переходе в "Ювентус".

В пятницу в итальянской прессе появились нелепые слухи о том, что "Ювентус" уже достиг устной договоренности с Гвардиолой, который по окончании этого сезона должен сменить в Турине Массимилиано Аллегри.



В данный момент над "горожанами" нависла угроза трансферного запрета и исключения из Лиги Чемпионов из-за предполагаемых нарушений правил финансового фейр-плей, что, казалось бы, может только поспособствовать уходу каталонца с "Этихад".



Однако близкие к Гвардиоле источники "категорически опровергают" эту историю, сообщает Evening Standard. Хосеп счастлив в "Сити", а накануне публично выразил поддержку своим боссам в вопросах ФФП.