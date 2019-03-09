Гвардиола не собирается в "Ювентус"

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не бросит свой клуб, вопреки появившимся слухам о переходе в "Ювентус".

В пятницу в итальянской прессе появились нелепые слухи о том, что "Ювентус" уже достиг устной договоренности с Гвардиолой, который по окончании этого сезона должен сменить в Турине Массимилиано Аллегри.

В данный момент над "горожанами" нависла угроза трансферного запрета и исключения из Лиги Чемпионов из-за предполагаемых нарушений правил финансового фейр-плей, что, казалось бы, может только поспособствовать уходу каталонца с "Этихад".

Однако близкие к Гвардиоле источники "категорически опровергают" эту историю, сообщает Evening Standard. Хосеп счастлив в "Сити", а накануне публично выразил поддержку своим боссам в вопросах ФФП.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, слухи, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 09.03.2019 15:00

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  1. cunningham 09.03.2019 15:34 # cunningham
    такой бред может придумывать только полный нуль в футболе.
    человек только выстроил худо-бедно под себя команду и он будет все тут же бросать ради возрастной команды абсолютно ему не подходящей по стилю и набору игроков?

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  2. arhangel777 09.03.2019 15:20 # arhangel777
    Ахахаха, ну как же всех бомбит от Сити))) что только не придумывают, и очки снять, и трансферный бан, и Пепа уже начали спроваживать))) победить честно не могут вот и придумывают как обойти другими способами)))
    Come on, City!!!

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  3. largo-winch 09.03.2019 15:20 # largo-winch
    Как обычно лапша для журналистов

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  4. vyrentz 09.03.2019 15:16 # vyrentz
    Гвардиола не собирается в "Ювентус", если только МС не настигнет праведная кара за систематические нарушения правила ФФП и подкуп футбольных функционеров. В этом случае, бриллиантового тренера как ветром сдует.

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  5. manutd-20champ 09.03.2019 15:15 # manutd-20champ
    свалит при первом удобном случае

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  6. superglor 09.03.2019 15:12 # superglor
    О да, только Ювентус купил лучшего игрока мира и выстроил готовую работающую систему, снова этот лысый прихлебник готов прибежать но готовенькое.

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  7. imfake 09.03.2019 15:11 # imfake
    что и требовалось доказать

    вообще поверить в ту утку, желтее которой разве что засохшие разводы на обрыганьих еблах, могли лишь законченные ретарды, конечно

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  8. mc-od 09.03.2019 15:11 # mc-od
    09.03.2019 11:41 # удалить
    mc-od

    Скоро прокомментируют этот фейк, дадут официальное опровержение. У "лысого шарлатана" контракт с "горожанами" до лета 21 года. Думаю, продлят на год или два.

    Можете скринить..)) C'mon CITY! C'mon KPACUBO!

    Источник: http://fapl.ru/posts/69302/?c=1

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