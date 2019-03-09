Де Лигт открыт к переходу в "Ливерпуль"
Центральный защитник "Аякса" Маттейс Де Лигт заявил, что открыт к переходу в "Ливерпуль", где выступает его кумир и партнер по сборной Голландии Виргил Ван Дейк.
Если дальнейшая судьба Френки Де Йонга уже определена, то вопрос с будущим Де Лигта, другой большой звезды "Аякса", все еще отрыт, и грядущим летом топ-клубы Европы сойдутся в битве за Маттейса.
Ранее 19-летнего Де Лигта сватали в "Барселону" и "Баварию", однако в видеоинтервью Goal Маттейс дал понять, что может продолжить карьеру на "Энфилде".
"Виргил обладает опытом выступлений в сильнейших лигах. Конечно, я бы хотел учиться у него. Мне очень помогает то, что в голландской сборной я играю рядом с ним".
"Это (переход в "Ливерпуль") может случиться. Он играет за "Ливерпуль", хороший клуб, но я сосредоточен не на них. Я сосредоточен на "Аяксе", а после окончания сезона станет видно, где я окажусь", — сообщил Де Лигт.
09.03.2019 14:00
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Последние комментарии:
брандт, фекир, вернер, де лигт, харт и бан манчестер сити с уходом пепки в юве и следующий сезон точно будет наш!
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пиарят какую-то малолетку и довольны. кто это называет его большой звездой? е*ать мир сошёл с ума.
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Парень знает куда идти, если не знает то ВВД подскажет))
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было бы неплохо, смущает лишь его агент и игровое время гомеза, который ничем не хуже этого де лигта. но если топ попросит владельцев, то думаю они организуют трансфер, хотя разумнее было бы вложиться в нападение.
с другой стороны вопрос защиты можно лет на 5 минимум закрыть этим приобретением
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Надеюсь Ловрена и Матипа подпишет наш Сандерленд
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"Это (переход в "Ливерпуль") может случиться. Он играет за "Ливерпуль", хороший клуб, но я сосредоточен не на них. Я сосредоточен на "Аяксе", а после окончания сезона станет видно, где я окажусь", — сообщил Де Лигт.
тупой Де Лихт, что ты говоришь? ты же уже в барсе давно!
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Он же в Барсе уже
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Было бы невероятно, но думаю не потянем трансфер.
Но в этом случае надо будет обязательно избавляться от ловрена и возможно Матипа.
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Заебись... ой как заебись
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Вот что ВВД животворящий делает! Нереальный топ!
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нормуль. пусть покупают и пидора ловрена выгонят
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залупульцы, закатывайте губу обратно) его уже Барса подписала
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Охуенная связка, но наши еще 75 на заща не потратят
Тем более там агент Райола
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В лифак за налик этого топаря
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Вот это ппц связка была бы . В любом случае интересно его в апл увидеть
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Берите его, и закройте вопрос обороны
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Гавнарь тупой малолетний, в мю блеа, быстро!
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