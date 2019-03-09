Де Лигт открыт к переходу в "Ливерпуль"

Виргил Ван Дейк и Маттейс Де Лигт Центральный защитник "Аякса" Маттейс Де Лигт заявил, что открыт к переходу в "Ливерпуль", где выступает его кумир и партнер по сборной Голландии Виргил Ван Дейк.

Если дальнейшая судьба Френки Де Йонга уже определена, то вопрос с будущим Де Лигта, другой большой звезды "Аякса", все еще отрыт, и грядущим летом топ-клубы Европы сойдутся в битве за Маттейса.

Ранее 19-летнего Де Лигта сватали в "Барселону" и "Баварию", однако в видеоинтервью Goal Маттейс дал понять, что может продолжить карьеру на "Энфилде".

"Виргил обладает опытом выступлений в сильнейших лигах. Конечно, я бы хотел учиться у него. Мне очень помогает то, что в голландской сборной я играю рядом с ним".

"Это (переход в "Ливерпуль") может случиться. Он играет за "Ливерпуль", хороший клуб, но я сосредоточен не на них. Я сосредоточен на "Аяксе", а после окончания сезона станет видно, где я окажусь", — сообщил Де Лигт.


Метки Аякс, Ван Дейк, Де Лигт, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 09.03.2019 14:00

Количество просмотров Просмотров: 2158

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Последние комментарии:




  1. sssuso 09.03.2019 15:20 # sssuso
    брандт, фекир, вернер, де лигт, харт и бан манчестер сити с уходом пепки в юве и следующий сезон точно будет наш!

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  2. manutd-20champ 09.03.2019 15:14 # manutd-20champ
    пиарят какую-то малолетку и довольны. кто это называет его большой звездой? е*ать мир сошёл с ума.

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  3. liverpool22 09.03.2019 15:11 # liverpool22
    Парень знает куда идти, если не знает то ВВД подскажет))

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  4. liverfun 09.03.2019 15:09 # liverfun
    было бы неплохо, смущает лишь его агент и игровое время гомеза, который ничем не хуже этого де лигта. но если топ попросит владельцев, то думаю они организуют трансфер, хотя разумнее было бы вложиться в нападение.
    с другой стороны вопрос защиты можно лет на 5 минимум закрыть этим приобретением

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  5. largo-winch 09.03.2019 15:05 # largo-winch
    Надеюсь Ловрена и Матипа подпишет наш Сандерленд

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  6. gerrard08 09.03.2019 14:42 # gerrard08
    "Это (переход в "Ливерпуль") может случиться. Он играет за "Ливерпуль", хороший клуб, но я сосредоточен не на них. Я сосредоточен на "Аяксе", а после окончания сезона станет видно, где я окажусь", — сообщил Де Лигт.

    тупой Де Лихт, что ты говоришь? ты же уже в барсе давно!

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  7. mancunia-planet 09.03.2019 14:35 # mancunia-planet
    Он же в Барсе уже

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  8. gerrard08 09.03.2019 14:31 # gerrard08
    Было бы невероятно, но думаю не потянем трансфер.
    Но в этом случае надо будет обязательно избавляться от ловрена и возможно Матипа.

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  9. only--liverpool 09.03.2019 14:22 # only--liverpool
    Заебись... ой как заебись

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  10. kos9k 09.03.2019 14:19 # kos9k
    Вот что ВВД животворящий делает! Нереальный топ!

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  11. hammersmith 09.03.2019 14:19 # hammersmith
    нормуль. пусть покупают и пидора ловрена выгонят

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  12. imfake 09.03.2019 14:18 # imfake
    залупульцы, закатывайте губу обратно) его уже Барса подписалаПользователь получил предупреждение

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  13. lfcynwa 09.03.2019 14:16 # lfcynwa
    Охуенная связка, но наши еще 75 на заща не потратят
    Тем более там агент Райола

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  14. fowler9 09.03.2019 14:13 # fowler9
    В лифак за налик этого топаря

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  15. highneken 09.03.2019 14:11 # highneken
    Вот это ппц связка была бы . В любом случае интересно его в апл увидеть

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  16. firmino9 09.03.2019 14:07 # firmino9
    Берите его, и закройте вопрос обороны

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  17. keane16 09.03.2019 14:04 # keane16
    Гавнарь тупой малолетний, в мю блеа, быстро!

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