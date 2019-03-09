Де Лигт открыт к переходу в "Ливерпуль"

Центральный защитник "Аякса" Маттейс Де Лигт заявил, что открыт к переходу в "Ливерпуль", где выступает его кумир и партнер по сборной Голландии Виргил Ван Дейк.

Если дальнейшая судьба Френки Де Йонга уже определена, то вопрос с будущим Де Лигта, другой большой звезды "Аякса", все еще отрыт, и грядущим летом топ-клубы Европы сойдутся в битве за Маттейса.



Ранее 19-летнего Де Лигта сватали в "Барселону" и "Баварию", однако в видеоинтервью Goal Маттейс дал понять, что может продолжить карьеру на "Энфилде".



"Виргил обладает опытом выступлений в сильнейших лигах. Конечно, я бы хотел учиться у него. Мне очень помогает то, что в голландской сборной я играю рядом с ним".



"Это (переход в "Ливерпуль") может случиться. Он играет за "Ливерпуль", хороший клуб, но я сосредоточен не на них. Я сосредоточен на "Аяксе", а после окончания сезона станет видно, где я окажусь", — сообщил Де Лигт.