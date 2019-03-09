Лофтус-Чик: "Челси" может финишировать в топ-4 и выиграть Лигу Европы"

Полузащитник "Челси" Рубен Лофтус-Чик убежден, что его команда способна финишировать в топ-4 Премьер-Лиги и выиграть Лигу Европы.

Разгромив киевское "Динамо" в минувший четверг со счетом 3:0, "синие" оказались одной ногой в четвертьфинале Лиги Европы. В Премьер-Лиге "Челси" только шестой, но отстает от четвертого "Манчестер Юнайтед" на два очка.



По мнению Лофтус-Чика, его команда способна достичь обеих своих целей. Рубен также убежден, что "Челси" преодолел недавний кризис.



"Да, мы способны на это. У нас были кое-какие взлеты и падения, но важнее всего, что мы оставались сплоченными".



"После крупных поражений от "Борнмута" и "Манчестер Сити" могло показаться, что мы развалимся, однако мы остались сплоченными, остались единым целым, и это ощущалось в раздевалке".



"Мы проигрываем вместе и побеждаем тоже вместе. Мы преодолели этот период. Мы сильны духом, и мы ответили на эти неудачи. В данную минуту наши дела идут хорошо, и мы хотим продолжить это движение".



"Мы по-прежнему имеем все шансы финишировать в топ-4 и выиграть Лигу Европы. Впереди нас ждут важные матч".



"Победа в Лиге Европы стала бы отличным достижением. Естественно, место в топ-4 — это другая цель для нас, поэтому мы должны оставаться предельно сосредоточенными в каждом матче", — сообщил Лофтус-Чик Evening Standard.