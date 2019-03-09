Жоржиньо не считает себя любимчиком Сарри

Полузащитник "Челси" Жоржиньо заявил, что у людей сложилось неправильное мнение о нем как о любимчике главного тренера Маурицио Сарри.

После перехода из "Наполи" прошлым летом, вслед за Сарри, Жоржиньо превратился в определяющего игрока "синих", подвинув из опорной зоны самого Нголо Канте.



Во второй половине сезона к игре Жоржиньо в обороне и атаке есть большие претензии, что не мешает ему прочно удерживать место в стартовом составе. Некоторые болельщики объясняют это близкими отношениями игрока со своим тренером, однако в реальности итальянец бразильского происхождения не считает себя фаворитом Сарри.



"Я не какой-то там особенный. Я обычный игрок. Как и все остальные игроки. Я не хочу быть особенным. Быть таким, как все, хорошо... Даже идеально. Я не хочу быть особенным".



"Болельщики имеют право на свое мнение, болельщики могут думать, что пожелают. Это лишь придает мне мотивацию, чтобы изменить их мнение обо мне. Даже если они думают, что я любимчик Сарри, я хочу показать им, почему нравлюсь Сарри. Я хочу показать, что являюсь хорошим игроком и что они неправильно ко мне относятся".



"Лично у меня никогда не было никаких сомнений. Я верю в себя. Я знаю, как упорно работаю и как сильно стараюсь. Поэтому я принимаю критику, но не разделяю ее. Я уважаю их точку зрения, я слушаю, я сохраняю спокойствие и упорно работаю, чтобы стать лучше. Я знал, что здесь меня ждет сложное испытание. Я знал, что здесь будет очень тяжело, поэтому я чувствую себя комфортно и учусь на своих ошибках".



"Слушайте, у меня совершенно нормальные отношения с Сарри. Я не хожу с ним ужинать. Я не хожу к нему в гости. У нас очень профессиональные отношения: он говорит и объясняет, что хочет от меня, а я стараюсь это применить на поле. Я лишь игрок, который может помочь ему реализовать свои замыслы на поле. Он кричит на меня, когда я что-то делаю неправильно, как и на любого другого. Я определенно не считаю его любимчиком", — сообщил Жоржиньо The Guardian.