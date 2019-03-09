Роджерс предложит Моргану остаться в "Лестере" еще на год

Наставник "Лестера" Брендан Роджерс рассказал о своих планах предложить новый однолетний контракт капитану команды Уэсу Моргану.

По информации The Telegraph, 35-летний Морган всерьез задумывался об уходе с "Кинг Пауэр" при Клоде Пюэле, предшественнике Роджерса, особенно в свете истекающего в конце сезона контракта.



Однако теперь у Уэса появится возможность продлить свою карьеру в клубе, за который он выступает с 2012 года и с которым выигрывал Премьер-Лигу.



"Я уже поговорил с клубом и хотел бы предложить Уэсу остаться на один год. Я был бы счастлив рассчитывать на него до тех пор, пока он уважает и понимает, какую роль мы отводим ему в команде".



"Он дал четко понять, что был бы счастлив поучаствовать в этом. Надеюсь, мы о чем-нибудь договоримся до конца сезона".



"Он в том возрасте, когда игроки становятся эмоциональными от того, что они уже не так быстры, но факт в том, что Уэс по-прежнему ценен для нас".



"Он готов помогать, если мы в нем нуждаемся. Конечно, он знает свое место и понимает, что не будет в старте на каждый матч. Но у него все равно есть своя роль, даже если он не будет выходить в старте", — цитирует Роджерса The Telegraph.