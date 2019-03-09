30-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу 9 марта семью поединками стартует 30-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.





КРИСТАЛ ПЭЛАС — БРАЙТОН 15:30



"Кристал Пэлас" и "Брайтон" медленно, но верно движутся к спасительному рубежу в 40 очков, а потому обе команды, скорее всего, доберут свои баллы в других матчах, если не получат их здесь. "Орлы" развили отличную скорость, набрав 11 очков в шести последних поединках — больше только у двух клубов из "Манчестера" и "Арсенала". В прошлый уикенд "чайки" обыграл "Хаддерсфилд" прервав свою серию из семи матчей в Премьер-Лиге без побед. "Пэлас" потерпел лишь одно поражение в девяти последних встречах с "Брайтоном" на своем поле во всех соревнованиях.



Защитник "Пэлас" Пап Суаре еще не готов вернулся после вывиха плеча. Мамаду Сако восстанавливается после операции на колене.



В лазарете "Брайтона" с травмой задней поверхности бедра остается полузащитник Паскаль Гросс. Леон Балогун залечил плечо и приступил к тренировкам.



САУТГЕМПТОН — ТОТТЕНХЭМ 18:00 Онлайн-трансляция



Посреди недели "Тоттенхэм" хладнокровно разобрался с дортмундской "Боруссией" и вышел в четвертьфинал Лиги Чемпионов. Одновременно подоспела и радостная новость относительно нового стадиона. Теперь "шпорам" необходимо поправить свое положение в Премьер-Лиге, которое стало весьма шатким в последнее время — команда Маурисио Почеттино выбыла из чемпионской гонки и теперь рискует быть вовлеченной в жесточайшую борьбу за попадание в топ-4. "Саутгемптон" проиграл три из четырех последних матчей в Премьер-Лиге, сумев одолеть лишь "Фулхэм" за этот период. "Тоттенхэм" не знает поражений уже в шести выездах кряду на "Сент Мэри" в рамках чемпионата.



"Саутгемптону" предстоит оценить состояние нападающего Данни Ингса, который набирает форму после трех недель отсутствия с травмой задней поверхности бедра. Марио Лемина близок к возвращению после операции на брюшных мышцах.



Свой первый матч за семь последних недель может сыграть полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли, залечивший заднюю поверхность бедра. Харри Уинкс под вопросом из-за проблем с пахом. Киран Триппьер пропустил выезд в Дортмунд из-за небольших проблем со здоровьем.



НЬЮКАСЛ — ЭВЕРТОН 18:00



"Ньюкасл" имеет возможность оформить свою пятую подряд победу на "Сент Джеймс Парк" — впервые с 2004 года. В четырех этих победных домашних матчах "сороки" пропустили только один гол. "Эвертон" в прошлый уикенд сыграл свой "финал", поставив подножку соседям из "Ливерпуля" (0:0), но все 10 своих побед в этом сезоне Премьер-Лиги "ириски" одержали против команд из нижней половины таблицы. "Ньюкасл" проиграл пять из шести последних встреч с "Эвертоном" в рамках чемпионата.



Талантливый полузащитник "Ньюкасла" Шон Лонгстафф, вероятно, пропустит остаток сезона с травмой связок лодыжки. Роб Эллиот и Киран Кларк также вне игры.



Защитник "Эвертона" Фил Ягиелка под вопросом, пропустив пару тренировок на этой неделе. У Лейтона Бэйнса повреждение спины.



ЛЕСТЕР — ФУЛХЭМ 18:00



И для Брендана Роджерса, и для Скотта Паркера первый блин получился комом. Первый начал с поражения от "Уотфорда", причем решающий гол "Лестер" пропустил в компенсированное время, а второй капитулировал перед своим бывшим клубом "Челси", хотя "Фулхэм" показал весьма неплохой футбол. "Дачники" проиграли восемь из девяти последних матчей в Премьер-Лиге и уже не имеют реальных шансов не спасение. По своей форме в 10 последних поединках "лисы" являются одной из трех худших команд дивизиона (2 победы, 1 ничья, 7 поражений). "Фулхэм" ни разу не уступил в пяти последних встреч с "Лестером" в рамках Премьер-Лиги, пропустив только один гол.



Нападающий "Лестера" Джейми Варди в порядке, несмотря на то, что ему пришлось зашивать язык после столкновения головами в матче с "Уотфордом". Даниэль Амарти и Марк Олбрайтон по-прежнему травмированы.



Нападающий "Фулхэма" Андре Шюррле все еще отсутствует с вирусным заболеванием. Алфи Моусон восстанавливается после операции на колене.



ХАДДЕРСФИЛД — БОРНМУТ 18:00



"Хаддерсфилд" уже перестал переживать насчет своего положения — вылет из Премьер-Лиги неизбежен. Однако первая победа при Яне Зиверте, добытая в предыдущем домашнем матче, может мотивировать "терьеров" к тому, чтобы понизиться в классе не с последнего места. "Борнмут" проиграл четыре из пяти последних поеднинков в Премьер-Лиге, а на выезде потерпел уже девять поражений подряд, что является рекордом клуба в высшем дивизионе. В каждом из этих девяти матчей "вишенки" пропускали минимум дважды. В трех последних встречах этих соперников на "Джон Смитс" было забито 15 голов.



Джонатан Хогг пополнил лазарет "Хаддерсфилда", где уже находятся Демеако Дьюэйни, Адама Диакаби и Айзек Мбенза. Лоран Депуатр под вопросом, а Томми Смит дисквалифицирован.



После травмы колена возвращается нападающий "Борнмута" Каллум Уилсон. Джефферсон Лерман снова доступен после дисквалификации. Стив Кук, Джуниор Станислас и Доминик Соланке вне игры.



КАРДИФФ — ВЕСТ ХЭМ 18:00



Как признался Нил Уорнок, прошлая неделя стала худшей для "Кардиффа" за весь сезон. Поражение 2:0 от "Вулверхэмптона" стало третьим подряд для "ласточек", а вдобавок лишило их ведущего защитника Сола Бамба. "Вест Хэм" проиграл четыре из пяти последних выездных матчей в Премьер-Лиге, но все еще сохраняет шансы на седьмое место. "Молотобойцы" одержали семь побед в семи последних встречах с "Кардиффом" с учетом всех соревнований, каждый раз забивая минимум дважды.



Упомянутый Бамба уже не сыграет за "Кардифф" в этом сезоне из-за надрыва крестообразных связок колена.



"Вест Хэм" снова может рассчитывать на Фабиана Бальбуэну и Аарона Крессуэлла. Уинстон Рид, Карлос Санчес, Джек Уилшир и Андрей Ярмоленко команде не помогут.



МАНЧЕСТЕР СИТИ — УОТФОРД 20:30 Онлайн-трансляция



10 матчей тому назад "Манчестер Сити" находился в 10 очках позади "Ливерпуля". Теперь "горожане" первые, а в случае победы смогут минимум на сутки нарастить свой отрыв до четырех баллов. "Уотфорд" проводит выдающийся сезон, сохраняя шансы на попадание в Лигу Европы, однако "шершни" завершили поражениям все 12 последних выездов к представителям топ-6 — команда Хави Грасии не желает отказываться от открытого футбола, даже против больших соперников, и нередко вынуждена за это расплачиваться. "Сити" еще никогда не проигрывал "Уотфорду" в Премьер-Лиге — семь побед и две ничьих.



Полузащитник "Сити" Кевин Де Брюйне пропустит этот матч с повреждением задней поверхности беда. Джон Стоунс и Фернандиньо также травмированы, но Эмерик Лапорт может вернуться.



Лазарет "Уотфорда" опустел после возвращения в строй Себастьяна Предля и Кике Фемении.