"Ливерпуль" заставил Премьер-Лигу проверить финансы "Сити"

Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола "Ливерпуль" находится среди клубов, давление которых заставило Премьер-Лигу начать собственное расследование в отношении возможных финансовых нарушений со стороны "Манчестер Сити".

Напомним, на текущей неделе сперва УЕФА объявил о начале расследования в отношении чемпионов Премьер-Лиги, в адрес которых немецкий журнал Spiegel сделал несколько серьезных обвинений насчет нарушений правил финансового фейр-плей, основываясь на взломанной переписке сотрудников "Сити".

А следом свою проверку начала и Премьер-Лига, в своем официальном заявлении сообщив, что от "горожан" была затребована необходимая информация для последующего изучения.

Как утверждают Daily Mail и The Telegraph, минимум 12 клубов высшего английского дивизиона обратились к руководству Премьер-Лиги с требованием проверить "Сити" на возможные финансовые махинации.

В первую очередь справедливости требуют клубы вроде "Ливерпуля" и "Кристал Пэлас", чьи американские владельцы привыкли, что финансовая прозрачность является основополагающим принципом для общего успеха в спорте.

"Мне нечего сказать по этому поводу. Насколько я понимаю, идет расследование. Если они что-нибудь обнаружат, я смогу это прокомментировать. Если нет, это была просто проверка".

"Вообще, я верю в правила. Соревнование должно быть честным. Я не имею понятия, сделал ли "Сити" что-нибудь неправильное, и это все, что я могу сказать", — сообщил главный тренер "красных" Юрген Клопп на своей пресс-конференции в пятницу.


Метки Ливерпуль, Манчестер Сити, Премьер-Лига, ФФП

Автор mihajlo   

Дата 09.03.2019 07:00

Количество просмотров Просмотров: 685

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  1. januzaj00 09.03.2019 07:46 # januzaj00
    Не могут на футбольном поле с ними тягаться, решили в обходную пойти. Какой же жалкий клуб

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  2. scouser2005 09.03.2019 07:24 # scouser2005
    Хана сити... Их нарушения на виду у всех.. Впаять им запрет на трансферты на 5 сезонов.

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  3. chelsea-69 09.03.2019 07:03 # chelsea-69
    Никто не паникует ©

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