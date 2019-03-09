"Ливерпуль" заставил Премьер-Лигу проверить финансы "Сити"
"Ливерпуль" находится среди клубов, давление которых заставило Премьер-Лигу начать собственное расследование в отношении возможных финансовых нарушений со стороны "Манчестер Сити".
Напомним, на текущей неделе сперва УЕФА объявил о начале расследования в отношении чемпионов Премьер-Лиги, в адрес которых немецкий журнал Spiegel сделал несколько серьезных обвинений насчет нарушений правил финансового фейр-плей, основываясь на взломанной переписке сотрудников "Сити".
А следом свою проверку начала и Премьер-Лига, в своем официальном заявлении сообщив, что от "горожан" была затребована необходимая информация для последующего изучения.
Как утверждают Daily Mail и The Telegraph, минимум 12 клубов высшего английского дивизиона обратились к руководству Премьер-Лиги с требованием проверить "Сити" на возможные финансовые махинации.
В первую очередь справедливости требуют клубы вроде "Ливерпуля" и "Кристал Пэлас", чьи американские владельцы привыкли, что финансовая прозрачность является основополагающим принципом для общего успеха в спорте.
"Мне нечего сказать по этому поводу. Насколько я понимаю, идет расследование. Если они что-нибудь обнаружат, я смогу это прокомментировать. Если нет, это была просто проверка".
"Вообще, я верю в правила. Соревнование должно быть честным. Я не имею понятия, сделал ли "Сити" что-нибудь неправильное, и это все, что я могу сказать", — сообщил главный тренер "красных" Юрген Клопп на своей пресс-конференции в пятницу.
09.03.2019 07:00
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Не могут на футбольном поле с ними тягаться, решили в обходную пойти. Какой же жалкий клуб
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Хана сити... Их нарушения на виду у всех.. Впаять им запрет на трансферты на 5 сезонов.
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