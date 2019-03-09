Мончи обдумывает предложение "Арсенала"

Покинувший пост спортивного директора "Ромы" Мончи рассматривает предложение присоединиться к "Арсеналу" в качестве технического директора.

Напомним, уход Мончи совпал с увольнением главного тренера "Ромы" Эусебио Ди Франческо, который поплатился за вылет из Лиги Чемпионов от "Порту" и на место которого уже был назначен Клаудио Раньери.



Мончи продержался в "Роме" немногим менее двух лет, не сумев повторить свои успехи, продемонстрированные в "Севилье" — за 17 лет в андалусийском клубе он продал игроков на более чем 300 миллионов евро, сделав чистую прибыль в размере 200 с лишним млн. евро.



Именно Мончи обнаружил таланты Дани Алвеса, Жулио Баптисты, Сейду Кейта, а также продал юных Серхио Рамоса, Хосе Антонио Рейеса и Хесуса Наваса.



Там же, в "Севилье", Мончи довелось поработать с Унаи Эмери, который с этого сезона является главным тренером "канониров". Вместе они три года подряд праздновали успех в Лиге Европы.



Как сообщает The Guardian, теперь Мончи обдумывает предложение воссоединиться с Эмери в "Арсенале". 50-летний испанец может заменить Свена Мислинтата, который покинул "Эмирейтс" в прошлом месяце.



Daily Mail добавляет, что "Арсенал" уже предложил Мончи трехлетний контракт. "Канониры" надеются, что экс-соратник Эмери возьмется за работу как можно скорее.