"Эвертон" не сможет выкупить Зума у "Челси"

"Эвертону" едва ли удастся выкупить защитника Курта Зума у "Челси" после того, как лондонский клуб был наказан трансферным запретом на два окна.

Напомним, этот сезон Зума проводит у "ирисок" на правах аренды. Курт оставляет очень хорошее впечатление, приняв участие уже в 24 матчах Премьер-Лиги.



Как сообщает Liverpool Echo, клуб с "Гудисон Парк" планировал вступить в переговоры с "Челси" о выкупе Зума по окончании сезона, однако теперь постоянный трансфер едва ли возможен.



Запретив "синим" регистрировать новичков в течение двух следующих трансферных окон, затем ФИФА отказалась заморозить санкции, пока идет рассмотрение апелляции лондонцев.



В сложившейся ситуации для "Челси" было бы нецелесообразно продавать Зума, особенно учитывая возраст Давида Луиса и истекающий в конце сезона контракт Гари Кэхилла.