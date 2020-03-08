Почеттино открыт к возвращению в Ла Лигу

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил о своих планах вернуться в испанскую Ла Лигу.

Несколько месяцев назад у болельщиков "Тоттенхэма" появился серьезный повод переживать за будущее Почеттино в своем клубе в связи с увольнением Жозе Моуриньо из "Манчестер Юнайтед".



В данный момент практически очевидно, что "Юнайтед" назначит постоянным рулевым Оле Гуннара Сульшера, однако для "шпор" угроза не миновала — в прессе набирают слухи о намерении "Реала" переманить Маурисио.



Сенсационным вылетом из "Аякса" из Лиги Чемпионов Сантьяго Солари практически подписал себе смертный приговор, и нет никаких сомнений, что в следующем сезоне у "Реала" будет новый наставник. Не исключено, что им станет Почеттино, ранее тренировавший в Ла Лиге "Эспаньол".



"У меня всегда будут отличные отношения с Испанией, и я был бы счастлив однажды вернуться и поставить своей команде футбол, который бы приносил победы и восхищал людей".



"Конечно, я бы вернулся в Испанию. Я всегда открыт к новым испытаниям и новым проектам".



"Я воспринимаю интерес "Реала" как нечто положительное. Это означает, кто-то заметил, что мы кое-что делаем правильно".



"Тебя всегда расстраивает, когда команды вроде ПСЖ или "Реала", обладающие отличными составами, не могу продолжить борьбу в этих соревнованиях".



"Мы с Солари бывшие партнеры по национальной команде, но я, конечно, не могу обсуждать его ситуацию на данном этапе. Он мой коллега", — сообщил Почеттино RTVE.