"Тоттенхэм" объявил о переезде на новый стадион в начале апреля

"Тоттенхэм" официально объявил, что долгожданное открытие нового стадиона состоится в начале следующего месяца.

Напомним, изначально "шпоры" планировали сыграть первый матч на своей новой 62-тысячной арене еще в середине сентября, но с тех пор были вынуждены пачками переносить свои домашние игры на "Уэмбли".



Однако теперь с этим покончено. Ничья 1:1 с "Арсеналом" в прошлый уикенд войдет в историю как последний матч "Тоттенхэма" на "Уэмбли" в качестве временного пристанища.



Тем не менее, некоторая неопределенность все еще сохраняется — ни точная дата, ни даже соперник для первого матча "Тоттенхэма" на новом стадионе пока до конца не ясны.



Если "Брайтон" проиграет свой четвертьфинал Кубка Англии против "Миллуолла" 17 марта, то именно "чайки" и станут первым гостем на новой арене лондонцев — 6 или 7 апреля. А в противном случае торжественное открытие будет назначено на дерби против "Кристал Пэлас" 3 апреля.



В этом месяце "Тоттенхэм" также проведет два тестовых мероприятия на новом стадионе. Еще "шпоры" ведут переговоры с УЕФА, чтобы сыграть на новой арене свой домашний матч в четвертьфинале Лиги Чемпионов.