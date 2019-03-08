Харгривз: "Хадсон-Одои намного лучше Пулишича"

Кристиан Пулишич Бывший полузащитник сборной Англии Оуэн Харгривз считает, что будущий новичок "Челси" Кристиан Пулишич и близко не дотягивает до уровня Каллума Хадсон-Одои.

Напомним, еще в январе "синие" потратили колоссальную сумму в 58 миллионов фунтов на покупку Пулишича у дортмундской "Боруссии". Кристиан доиграет этот сезон в Германии, после чего присоединится к своему новому клубу.

Харгривз, выступавший в Бундеслиге за "Баварию", сомневается в целесообразности этой инвестиции, особенно в свете наличия у "Челси" 18-летнего Хадсон-Одои, которому главный тренер Маурицио Сарри с большим трудом находит возможности получать игровое время.

"Я обожаю Хадсон-Одои. Ему 18 лет, и каждый раз, когда он играет, он оказывает влияние на игру".

"Они потратили 50-60 миллионов фунтов на Пулишича, но это совершено невозможно, чтобы он был более классным игроком, чем Хадсон-Одои".

"Похоже, "Челси" — просто не тот клуб, где дают возможности молодежи. Я бы посоветовал ему уйти в аренду минимум на год ради практики, а затем вернуться в 19 лет и бороться за место в первой команде", — сообщил Харгривз в эфире BT Sport.


Метки Пулишич, Хадсон-Одои, Харгривз, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.03.2019 22:00

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  1. kos9k 08.03.2019 22:42 # kos9k
    лавочник бд за 58 лямов кееек))
    это пиздец развод на уровне бакайоки моратовны

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  2. mancunia-planet 08.03.2019 22:19 # mancunia-planet
    Челси - просто не топ клуб
    или
    Челси - просто не клуб

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  3. chelsiukpro 08.03.2019 22:06 # chelsiukpro
    Во вторых привлечь американских зрителей и болелщиков. Так что не шаришь Харгривз не.уя

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  4. chelsiukpro 08.03.2019 22:04 # chelsiukpro
    Ни кто не говорит что Пулисик круче. Просто парень по старше и опыта есть за плечами. А Одой конечно топчик молодой 18 летний, ещё неочень опытный.

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