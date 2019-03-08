Харгривз: "Хадсон-Одои намного лучше Пулишича"

Бывший полузащитник сборной Англии Оуэн Харгривз считает, что будущий новичок "Челси" Кристиан Пулишич и близко не дотягивает до уровня Каллума Хадсон-Одои.

Напомним, еще в январе "синие" потратили колоссальную сумму в 58 миллионов фунтов на покупку Пулишича у дортмундской "Боруссии". Кристиан доиграет этот сезон в Германии, после чего присоединится к своему новому клубу.



Харгривз, выступавший в Бундеслиге за "Баварию", сомневается в целесообразности этой инвестиции, особенно в свете наличия у "Челси" 18-летнего Хадсон-Одои, которому главный тренер Маурицио Сарри с большим трудом находит возможности получать игровое время.



"Я обожаю Хадсон-Одои. Ему 18 лет, и каждый раз, когда он играет, он оказывает влияние на игру".



"Они потратили 50-60 миллионов фунтов на Пулишича, но это совершено невозможно, чтобы он был более классным игроком, чем Хадсон-Одои".



"Похоже, "Челси" — просто не тот клуб, где дают возможности молодежи. Я бы посоветовал ему уйти в аренду минимум на год ради практики, а затем вернуться в 19 лет и бороться за место в первой команде", — сообщил Харгривз в эфире BT Sport.