Премьер-Лига начала свое раследование в отношении "Сити"

О начале собственного расследования в отношении "Манчестер Сити" объявила Премьер-Лига.

Напомним, накануне стало известно, что УЕФА уже начал проверять озвученные в прессе обвинения насчет нарушений "горожанами" правил финансового фейр-плей.



Руководство Премьер-Лиги решило не оставаться в стороне, и сегодня стало было объявлено, что лига начала собственное расследование сразу по трем направлениям.



Во-первых, Премьер-Лига проверит "Сити" на возможные нарушения правил ФФП. Во-вторых, футбольные власти изучат обвинения, согласно которым "горожане" скрыли, что частью прав на одного из их футболистов владела третья сторона.



Третий пункт касается возможных нарушений, связанных с переходами юных игроков — за подобного рода нарушения "Челси" был наказан ФИФА трансферным запретом сразу на два окна.