Премьер-Лига начала свое раследование в отношении "Сити"
О начале собственного расследования в отношении "Манчестер Сити" объявила Премьер-Лига.
Напомним, накануне стало известно, что УЕФА уже начал проверять озвученные в прессе обвинения насчет нарушений "горожанами" правил финансового фейр-плей.
Руководство Премьер-Лиги решило не оставаться в стороне, и сегодня стало было объявлено, что лига начала собственное расследование сразу по трем направлениям.
Во-первых, Премьер-Лига проверит "Сити" на возможные нарушения правил ФФП. Во-вторых, футбольные власти изучат обвинения, согласно которым "горожане" скрыли, что частью прав на одного из их футболистов владела третья сторона.
Третий пункт касается возможных нарушений, связанных с переходами юных игроков — за подобного рода нарушения "Челси" был наказан ФИФА трансферным запретом сразу на два окна.
08.03.2019 21:00
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Последние комментарии:
Ураааа....Снимите с них -9 очков - чтоб ЛФК стал чемпиком на изи без проблем!!!
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И здесь, ахахаха. Ща неадекваты точно соберутся..))
C'mon CITY! C'mon KPACUBO!
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Обоссать эхэхад и сжечь вместе с голубыми болелами
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Еще ни чего не доказано, а на расследование может уйти от полугода и больше!
Come on, City!!!
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щас будет банат как для чусле, потом снятие очков и лузерпуль будет рад ((((((((((((
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