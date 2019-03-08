Премьер-Лига начала свое раследование в отношении "Сити"

Манчестер Сити О начале собственного расследования в отношении "Манчестер Сити" объявила Премьер-Лига.

Напомним, накануне стало известно, что УЕФА уже начал проверять озвученные в прессе обвинения насчет нарушений "горожанами" правил финансового фейр-плей.

Руководство Премьер-Лиги решило не оставаться в стороне, и сегодня стало было объявлено, что лига начала собственное расследование сразу по трем направлениям.

Во-первых, Премьер-Лига проверит "Сити" на возможные нарушения правил ФФП. Во-вторых, футбольные власти изучат обвинения, согласно которым "горожане" скрыли, что частью прав на одного из их футболистов владела третья сторона.

Третий пункт касается возможных нарушений, связанных с переходами юных игроков — за подобного рода нарушения "Челси" был наказан ФИФА трансферным запретом сразу на два окна.


Метки Манчестер Сити, Премьер-Лига, ФФП

Автор mihajlo   

Дата 08.03.2019 21:00

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Последние комментарии:




  1. skychnie-oboi 08.03.2019 21:27 # skychnie-oboi
    Ураааа....Снимите с них -9 очков - чтоб ЛФК стал чемпиком на изи без проблем!!!

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  2. mc-od 08.03.2019 21:23 # mc-od
    И здесь, ахахаха. Ща неадекваты точно соберутся..))

    C'mon CITY! C'mon KPACUBO!

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  3. seva 08.03.2019 21:17 # seva
    Обоссать эхэхад и сжечь вместе с голубыми болелами

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  4. arhangel777 08.03.2019 21:07 # arhangel777
    Еще ни чего не доказано, а на расследование может уйти от полугода и больше!
    Come on, City!!!

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  5. sir-alex-67 08.03.2019 21:04 # sir-alex-67
    щас будет банат как для чусле, потом снятие очков и лузерпуль будет рад ((((((((((((

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