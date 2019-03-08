Гвардиола доверяет своему клубу в вопросах ФФП

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что полностью доверяет своему клубу в вопросах, связанных с соблюдением правил финансового фейр-плей.

Напомним, накануне УЕФА объявил о начале расследования в отношении чемпионов Премьер-Лиги. Футбольные чиновники пообещали проверить серию обвинений, прозвучавших в материалах журнала Spiegel насчет злостных нарушений "горожанами" ФФП.



Гвардиола уверяет, что "Сити" окажет всяческое содействие следствию, и надеется на скорейший вердикт. Каталонец убежден, что этот процесс никак не запятнает те достижения, которых он добился на "Этихад".



"Нет, абсолютно нет. Думаю, вчера клуб сделал заявление по этому поводу, и мне нечего добавить. Клубу открыт для следствия. Надеюсь, все это закончится как можно скорее, и УЕФА сможет принять решение".



"Еще в пошлом сезоне я говорил, что очень верю в то, что делает клуб. Я знаю этих людей и доверяю им, но я надеюсь, они смогут как можно скорее с этим разобраться и прекратить эти спекуляции", — цитирует Гвардиолу The Guardian.