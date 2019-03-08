Раньери возглавил "Рому" спустя восемь дней после увольнения из "Фулхэма"

Клаудио Раньери Спустя восемь дней после своего увольнения из "Фулхэма" Клаудио Раньери занял пост главного тренера "Ромы".

Напомним, Раньери продержался у руля "Фулхэма" немногим менее четырех месяцев, выиграв только три матча. Клаудио оставил "дачников" в зоне вылета Премьер-Лиги, в 10 очках от спасительного места.

Бывший наставник "Челси" и "Лестера" недолго оставался без работы и сегодня возглавил "Рому". В итальянском клубе Раньери занял место Эусебио Ди Франческо, которому руководство не простило вылет из Лиги Чемпионов от "Порту".

Отметим, что контракт Раньери с "Ромой" рассчитан только до конца сезона. По слухам, в качестве своей долгосрочной цели римляне по-прежнему видят Маурицио Сарри из "Челси".

Также стоит добавить, что вместе с Ди Франческо "Рому" покинул и спортивный директор Мончи, который вскоре может получить назначение в "Арсенале".


Метки Мончи, Раньери, Рома, тренеры, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 08.03.2019 19:05

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Последние комментарии:




  1. chelsea88 08.03.2019 19:59 # chelsea88
    Ну до конца сезона потренирует, потом Сарри заменит его.

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  2. pavlix76 08.03.2019 19:36 # pavlix76
    молодец! это тебе не бездарей в Фулхэме тренировать!

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  3. stamford-bridge 08.03.2019 19:10 # stamford-bridge
    продержался бы хоть до лета, а там глядишь и Сарри подменит

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  4. suddenly 08.03.2019 19:07 # suddenly
    Сейчас их тоже в серию Б отправит :)

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