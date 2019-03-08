ФИФА отказалась приостановить трансферный запрет "Челси"

ФИФА отказалась отсрочить вступление в силу трансферного запрета в отношении "Челси", пока идет рассмотрение апелляции.

Напомним, в прошлом месяце ФИФА запретила "синим" регистрировать новичков до конца января 2020. Такому наказанию лондонский клуб подвергся за многократные нарушения правил, регулирующих переходы игроков моложе 18 лет.



А ранее на текущей неделе ФИФА подтвердила, что со "Стэмфорд Бридж" поступила апелляция. Казалось, это позволит "синим" отсрочить санкции и, по крайней мере, получить усиление грядущим летом.



Однако такой возможности у действующих обладателей Кубка Англии не будет. В отличии от предыдущих похожих дел, в том числе с испанскими клубами, на сей раз ФИФА отказалась заморозить наказание.



Тем не менее, ситуация "Челси" не выглядит тупиковой. Как сообщает Sky Sports, лондонцы все еще могут обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS).



Добавим, что ФИФА обнаружила 29 случаев, когда "Челси" подписывал юниоров с нарушением правил. При этом сами "синие" свою вину категорически отрицают.