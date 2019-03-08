ФИФА отказалась приостановить трансферный запрет "Челси"
ФИФА отказалась отсрочить вступление в силу трансферного запрета в отношении "Челси", пока идет рассмотрение апелляции.
Напомним, в прошлом месяце ФИФА запретила "синим" регистрировать новичков до конца января 2020. Такому наказанию лондонский клуб подвергся за многократные нарушения правил, регулирующих переходы игроков моложе 18 лет.
А ранее на текущей неделе ФИФА подтвердила, что со "Стэмфорд Бридж" поступила апелляция. Казалось, это позволит "синим" отсрочить санкции и, по крайней мере, получить усиление грядущим летом.
Однако такой возможности у действующих обладателей Кубка Англии не будет. В отличии от предыдущих похожих дел, в том числе с испанскими клубами, на сей раз ФИФА отказалась заморозить наказание.
Тем не менее, ситуация "Челси" не выглядит тупиковой. Как сообщает Sky Sports, лондонцы все еще могут обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS).
Добавим, что ФИФА обнаружила 29 случаев, когда "Челси" подписывал юниоров с нарушением правил. При этом сами "синие" свою вину категорически отрицают.
08.03.2019 18:25
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Отлично. Минус 1 конкурент за 4 место.
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Тем не менее, ситуация "Челси" не выглядит тупиковой. Как сообщает Sky Sports, лондонцы все еще могут обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS)
Источник: http://fapl.ru/posts/69291/
это такой намек от ФИФА чтобы челсе сасали.
ничего личного.
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пожилой курильщик хз как будет играть когда в нападении будет только жиру
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жаль, хотелось на массовую закупку новых бакайок летом глянуть:(
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проще теперь расформировать этот клуп без истории.
La verdad
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ну тем более нет смысла увольнять сарри, ибо новый тренер все равно не сможет команду под себя сделать. за годик может и получится что нибудь, пенсы не унывайте
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