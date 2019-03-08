ФИФА отказалась приостановить трансферный запрет "Челси"

Стэмфорд Бридж ФИФА отказалась отсрочить вступление в силу трансферного запрета в отношении "Челси", пока идет рассмотрение апелляции.

Напомним, в прошлом месяце ФИФА запретила "синим" регистрировать новичков до конца января 2020. Такому наказанию лондонский клуб подвергся за многократные нарушения правил, регулирующих переходы игроков моложе 18 лет.

А ранее на текущей неделе ФИФА подтвердила, что со "Стэмфорд Бридж" поступила апелляция. Казалось, это позволит "синим" отсрочить санкции и, по крайней мере, получить усиление грядущим летом.

Однако такой возможности у действующих обладателей Кубка Англии не будет. В отличии от предыдущих похожих дел, в том числе с испанскими клубами, на сей раз ФИФА отказалась заморозить наказание.

Тем не менее, ситуация "Челси" не выглядит тупиковой. Как сообщает Sky Sports, лондонцы все еще могут обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Добавим, что ФИФА обнаружила 29 случаев, когда "Челси" подписывал юниоров с нарушением правил. При этом сами "синие" свою вину категорически отрицают.


Метки ФИФА, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.03.2019 18:25

Количество просмотров Просмотров: 356

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. tabooo 08.03.2019 18:40 # tabooo
    Отлично. Минус 1 конкурент за 4 место.

    (ответить)

  2. hammersmith 08.03.2019 18:40 # hammersmith
    Тем не менее, ситуация "Челси" не выглядит тупиковой. Как сообщает Sky Sports, лондонцы все еще могут обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS)

    Источник: http://fapl.ru/posts/69291/

    это такой намек от ФИФА чтобы челсе сасали.
    ничего личного.

    (ответить)

  3. blackdreamer 08.03.2019 18:40 # blackdreamer
    пожилой курильщик хз как будет играть когда в нападении будет только жиру

    (ответить)

  4. alexomck 08.03.2019 18:32 # alexomck
    жаль, хотелось на массовую закупку новых бакайок летом глянуть:(

    (ответить)

  5. el-tirador 08.03.2019 18:28 # el-tirador
    проще теперь расформировать этот клуп без истории.

    La verdad

    (ответить)

  6. van-der-slav 08.03.2019 18:27 # van-der-slav
    ну тем более нет смысла увольнять сарри, ибо новый тренер все равно не сможет команду под себя сделать. за годик может и получится что нибудь, пенсы не унывайте

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: