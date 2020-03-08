Сульшер верит, что Рэшфорд может быть голевой машиной МЮ

Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер призвал нападающего Маркуса Рэшфорда подражать Криштиану Роналду в развитии своих бомбардирских навыков.

В минувшую среду 21-летний Рэшфорд забил, возможно, самый важный гол в своей карьере, реализовав пенальти против ПСЖ и обеспечив "красным дьяволам" выход в 1/4 финала Лиги Чемпионов.



Несмотря на отдельные успехи Ромелу Лукаку в последнее время, именно Маркус считается основным центральным нападающим "Юнайтед" при Сульшере, и Оле Гуннар верит, что англичанин способен выдержать бремя бомбардира.



"Я постоянно подстегиваю его и говорю, что он должен оставаться после тренировок и отрабатывать завершающий удар, как это делает Ром. Просто подставить ногу здесь, пробить там — как Ром в последних матчах".



"Порой Рэши забивает голы мирового уровня, но если мы посмотрим, как менялись голы Криштиану с его юных лет и до настоящего момента, то увидим, что они стали более зрелыми".



"Со временем Криштиану стал больше забивать из пределов штрафной площади, и Рэши тоже должен прибавить в этом отношении. Это принесло бы ему дополнительные 5-10 голов".



"Ему только 21, поэтому давайте будем честны: в таком возрасте невозможно ожидать стабильной игры в каждом матче, но его мастерство всегда с ним. Его завершение, его удар по мячу, его настрой — все эти вещи всегда с ним", — цитирует Сульшера The Guardian.