Фред благодарен Сульшеру за поддержку

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Фред выразил благодарность своему тренеру Оле Гуннару Сульшеру, который помог ему справиться с адаптацией на новом месте.

После победного матча над ПСЖ, в котором Фред сыграл все 90 минут, Сульшер выразил надежду, что это станет переломным моментом в карьере бразильца.



Сам Фред не отрицает, что первые месяцы после перехода из "Шахтера" были сложными для него, но надеется, что теперь его дела пойдут в гору при поддержке тренерского штаба.



"Это был мой лучший момент, как я перешел в "Манчестер Юнайтед". Я чувствую, что провел отличный матч. Я достаточно давно не имел возможности сыграть два матча подряд. Я очень счастлив и хочу продолжать в том же духе, играя матчи".



"Это были тяжелые месяцы. Я не играл. У меня было много всяких мыслей в голове, но Оле мне очень помог. Он много разговаривает со мной. Майкл Кэррик — тоже. Это вселяет в меня уверенность, что моя ситуация изменится. Они верят в меня, и я чувствую это. Они были правы, что доверились мне против ПСЖ, потому что я доказал, что могу играть против одной из лучших команд в мире и играть хорошо".



"Я очень, очень счастлив. Моя уверенность в себе только крепнет", — сообщил Фред ESPN.