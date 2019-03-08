Агуэро — Игрок Месяца в Премьер-Лиге по итогам февраля

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро был признан лучшим игроком в Премьер-Лиге по итога февраля.

Аргентинский бомбардир выдающимся образом провел самый короткий месяц в году, забив семь голов в четырех матчах чемпионата. Серхио оформил по хет-трику в важнейших поединках против "Арсенала" и "Челси", а также реализовал пенальти против "Вест Хэма".



Все четыре этих матча в феврале "Сити" выиграл, а в начале марта вернулся на вершину Премьер-Лиги. Агуэро в свою очередь лидирует в споре бомбардиров чемпионата, отличившись уже 18 раз.



В борьбе за звание Игрока Месяца 30-летний Агуэро опередил Эшли Барнса из "Бернли", Шона Лонгстаффа из Ньюкасла", Садио Мане с Виргилом Ван Дейком из "Ливерпуля", Поля Погба с Люком Шоу из "Манчестер Юнайтед" и Уилфрида Заху из "Кристал Пэлас".



Данная награда достается Серхио уже в шестой раз в его карьере, что является повторением рекорда, который ранее также установили Харри Кейн и Стивен Джеррард.