Сульшер подтвердил, что его контракт с "Мольде" был разорван

Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер внес ясность в свои отношения с "Мольде", подтвердив, что его контракт с норвежским клубом более недействителен.

Когда Сульшер заступал на тренерский мостик "Юнайтед" в середине декабря, этот переход воспринимался как рассчитанная до мая аренда.



Однако недавно с официального веб-сайта "Мольде" исчезла новость, датированная 3 декабря, где сообщалось о новом трехлетнем контракте Оле Гуннара.



На своей пресс-конференции в пятницу Сульшер прояснил эту ситуацию, подтвердив, что с "Мольде" его больше ничто не связывает. В данный момент у Оле Гуннара есть лишь краткосрочный контракт с "Юнайтед".



"Я здесь не на каникулах. Я здесь, чтобы делать свою работу. А что касается ситуации с контрактом, то ты, будучи тренером, не можешь одновременно иметь два контракта, поэтому тот другой контракт был разорван. Я лишь связан контрактом с "Юнайтед" до конца июня".



"Я обожаю тренировать этих парней. Я обожаю работать здесь. Я просто стараюсь изо всех сил каждый день. Когда решение будет принято и если оно будет принято вообще, мы сможем обсудить это".



"Каждый любит комплименты, но это не меняет моего отношения к делу. Я по-прежнему сосредоточен на том, на чем должен", — цитирует Сульшера Daily Mirror.