Сульшер подтвердил, что его контракт с "Мольде" был разорван

Оле Гуннар Сульшер Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер внес ясность в свои отношения с "Мольде", подтвердив, что его контракт с норвежским клубом более недействителен.

Когда Сульшер заступал на тренерский мостик "Юнайтед" в середине декабря, этот переход воспринимался как рассчитанная до мая аренда.

Однако недавно с официального веб-сайта "Мольде" исчезла новость, датированная 3 декабря, где сообщалось о новом трехлетнем контракте Оле Гуннара.

На своей пресс-конференции в пятницу Сульшер прояснил эту ситуацию, подтвердив, что с "Мольде" его больше ничто не связывает. В данный момент у Оле Гуннара есть лишь краткосрочный контракт с "Юнайтед".

"Я здесь не на каникулах. Я здесь, чтобы делать свою работу. А что касается ситуации с контрактом, то ты, будучи тренером, не можешь одновременно иметь два контракта, поэтому тот другой контракт был разорван. Я лишь связан контрактом с "Юнайтед" до конца июня".

"Я обожаю тренировать этих парней. Я обожаю работать здесь. Я просто стараюсь изо всех сил каждый день. Когда решение будет принято и если оно будет принято вообще, мы сможем обсудить это".

"Каждый любит комплименты, но это не меняет моего отношения к делу. Я по-прежнему сосредоточен на том, на чем должен", — цитирует Сульшера Daily Mirror.


Метки Манчестер Юнайтед, Мольде, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 08.03.2019 14:00

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  1. dragonishka 08.03.2019 14:41 # dragonishka
    Даже если в МЮ не получится, достоит большего, чем Мольде.

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  2. alexomck 08.03.2019 14:24 # alexomck
    где деньги там и Родина, типичный наёмник.

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  3. ben-arfa 08.03.2019 14:16 # ben-arfa
    «Я просто стараюсь изо всех сил каждый есть»

    Миха, побойся бога

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  4. el-tirador 08.03.2019 14:15 # el-tirador
    Истинный ТОП. Не то что всякие Клопы ротаторы

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