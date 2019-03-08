Бен Арфа объяснил, почему смеялся над Эмери
Атакующий полузащитник "Ренна" Хатем Бен Арфа объяснил, почему он смеялся, глядя на главного тренера "Арсенала" Унаи Эмери.
Накануне вечером Бен Арфа привел "Ренн" к победе 3:1 над "Арсеналом" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.
По ходу матча, более половины которого "канониры" играли вдесятером, Эмери стал терять самообладание и испытывать разочарование, что очень позабавило Хатема, который в свое время не смог сработаться с Унаи в ПСЖ.
"Я был мотивирован, чтобы провести достойный матч, одержать победу и приблизить нас к следующему раунду".
"Именно это было в моей голове. Но я видел Эмери, и он был таким же возбужденным, как и всегда. Я несколько раз оглядывался на него, и это слегка рассмешило меня. Он не изменился".
"Перед матчем я сказал своим друзьям, что мы победим 3:1 или 4:1. Нам не удалось забить четвертый гол, но мой прогноз сбылся", — цитирует Бен Арфа Sky Sports.
08.03.2019 12:25
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Так и надо этому дoвничу, я молоджага
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