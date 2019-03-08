Бен Арфа объяснил, почему смеялся над Эмери

Атакующий полузащитник "Ренна" Хатем Бен Арфа объяснил, почему он смеялся, глядя на главного тренера "Арсенала" Унаи Эмери.

Накануне вечером Бен Арфа привел "Ренн" к победе 3:1 над "Арсеналом" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.



По ходу матча, более половины которого "канониры" играли вдесятером, Эмери стал терять самообладание и испытывать разочарование, что очень позабавило Хатема, который в свое время не смог сработаться с Унаи в ПСЖ.



"Я был мотивирован, чтобы провести достойный матч, одержать победу и приблизить нас к следующему раунду".



"Именно это было в моей голове. Но я видел Эмери, и он был таким же возбужденным, как и всегда. Я несколько раз оглядывался на него, и это слегка рассмешило меня. Он не изменился".



"Перед матчем я сказал своим друзьям, что мы победим 3:1 или 4:1. Нам не удалось забить четвертый гол, но мой прогноз сбылся", — цитирует Бен Арфа Sky Sports.