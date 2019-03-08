Бен Арфа объяснил, почему смеялся над Эмери

Хатем Бен Арфа Атакующий полузащитник "Ренна" Хатем Бен Арфа объяснил, почему он смеялся, глядя на главного тренера "Арсенала" Унаи Эмери.

Накануне вечером Бен Арфа привел "Ренн" к победе 3:1 над "Арсеналом" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

По ходу матча, более половины которого "канониры" играли вдесятером, Эмери стал терять самообладание и испытывать разочарование, что очень позабавило Хатема, который в свое время не смог сработаться с Унаи в ПСЖ.

"Я был мотивирован, чтобы провести достойный матч, одержать победу и приблизить нас к следующему раунду".

"Именно это было в моей голове. Но я видел Эмери, и он был таким же возбужденным, как и всегда. Я несколько раз оглядывался на него, и это слегка рассмешило меня. Он не изменился".

"Перед матчем я сказал своим друзьям, что мы победим 3:1 или 4:1. Нам не удалось забить четвертый гол, но мой прогноз сбылся", — цитирует Бен Арфа Sky Sports.


Метки Арсенал, Бен Арфа, Лига Европы, Ренн, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 08.03.2019 12:25

Количество просмотров Просмотров: 2698

Загрузка...

Поиск: