Эммануэль Фримпонг завершил карьеру в 27 лет

Самир Насри и Эммануэль Фримпонг Бывший полузащитник "Арсенала" Эммануэль Фримпонг объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 27 лет.

Фримпонг находился в системе "канониров" с девяти лет, однако из-за травм, высокой конкуренции и плохой дисциплины сыграл только шесть матчей за первую команду родного клуба.

Также Эммануэлю довелось представлять сборную Англии на уровнях U-16 и U-17, но затем он решил выступать за Гану на международной арене.

Как это часто бывает с юниорами в больших клубах, Фримпонгу пришлось скитаться по арендам, но без какого-либо успеха, и в январе 2014 "Арсенал" продал своего воспитанника в "Барнсли".

Затем Эммануэль поиграл в России, Швеции и на Кипре, но из-за беспокоивших его последние годы проблем с коленом решил досрочно повесить бутсы на гвоздь, о чем сообщил в своем твиттере.


Метки Арсенал, Фримпонг

Автор mihajlo   

Дата 08.03.2019 11:00

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Последние комментарии:




  1. kedr 08.03.2019 12:07 # kedr
    Большие надежды подавал. Жаль, но из-за политики Кроэнке (минимум денег\максимум результата) здоровье угробил... как и многие из молодежки Арсенала...

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  2. chebrec 08.03.2019 11:14 # chebrec
    Качок такой
    Но травмы травмы травмы

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  3. puhovik-vengera 08.03.2019 11:13 # puhovik-vengera
    Чинг-чонг
    Кто знает тот поймет

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  4. dred 08.03.2019 11:06 # dred
    вот так арсенал поступает со своими легендами

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