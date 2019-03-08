Эммануэль Фримпонг завершил карьеру в 27 лет

Бывший полузащитник "Арсенала" Эммануэль Фримпонг объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 27 лет.

Фримпонг находился в системе "канониров" с девяти лет, однако из-за травм, высокой конкуренции и плохой дисциплины сыграл только шесть матчей за первую команду родного клуба.



Также Эммануэлю довелось представлять сборную Англии на уровнях U-16 и U-17, но затем он решил выступать за Гану на международной арене.



Как это часто бывает с юниорами в больших клубах, Фримпонгу пришлось скитаться по арендам, но без какого-либо успеха, и в январе 2014 "Арсенал" продал своего воспитанника в "Барнсли".



Затем Эммануэль поиграл в России, Швеции и на Кипре, но из-за беспокоивших его последние годы проблем с коленом решил досрочно повесить бутсы на гвоздь, о чем сообщил в своем твиттере.