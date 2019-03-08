Эммануэль Фримпонг завершил карьеру в 27 лет
Бывший полузащитник "Арсенала" Эммануэль Фримпонг объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 27 лет.
Фримпонг находился в системе "канониров" с девяти лет, однако из-за травм, высокой конкуренции и плохой дисциплины сыграл только шесть матчей за первую команду родного клуба.
Также Эммануэлю довелось представлять сборную Англии на уровнях U-16 и U-17, но затем он решил выступать за Гану на международной арене.
Как это часто бывает с юниорами в больших клубах, Фримпонгу пришлось скитаться по арендам, но без какого-либо успеха, и в январе 2014 "Арсенал" продал своего воспитанника в "Барнсли".
Затем Эммануэль поиграл в России, Швеции и на Кипре, но из-за беспокоивших его последние годы проблем с коленом решил досрочно повесить бутсы на гвоздь, о чем сообщил в своем твиттере.
08.03.2019 11:00
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Большие надежды подавал. Жаль, но из-за политики Кроэнке (минимум денег\максимум результата) здоровье угробил... как и многие из молодежки Арсенала...
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Качок такой
Но травмы травмы травмы
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Чинг-чонг
Кто знает тот поймет
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вот так арсенал поступает со своими легендами
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