"Лилль" не отпустит своего спортивного директора в "Челси"

Луис Кампос Владелец "Лилля" Жерар Лопес исключил переход своего спортивного директора Луиса Кампоса в "Челси".

На днях в английской прессе появились слухи, что Кампос может восполнить на "Стэмфорд Бридж" ту роль, которая пустует с момента ухода Майкла Эменало в 2017 году.

Луис считается одним из лучших в своем деле, обладая обширными связями в европейском футболе. Работая в "Монако", Кампос привел в клуб Тома Лемара, Бернарду Силву, Бенжамена Менди и Тьемуэ Бакайоко.

Однако в интервью ESPN Лопес исключил переход Кампоса в "Челси".

"Нет, нет, нет. Луис Кампос будет в "Лилле" в следующем сезоне", — сообщил Лопес.


Метки Кампос, Лилль, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.03.2019 10:20

Количество просмотров Просмотров: 236

Загрузка...

Поиск: