"Лилль" не отпустит своего спортивного директора в "Челси"
Владелец "Лилля" Жерар Лопес исключил переход своего спортивного директора Луиса Кампоса в "Челси".
На днях в английской прессе появились слухи, что Кампос может восполнить на "Стэмфорд Бридж" ту роль, которая пустует с момента ухода Майкла Эменало в 2017 году.
Луис считается одним из лучших в своем деле, обладая обширными связями в европейском футболе. Работая в "Монако", Кампос привел в клуб Тома Лемара, Бернарду Силву, Бенжамена Менди и Тьемуэ Бакайоко.
Однако в интервью ESPN Лопес исключил переход Кампоса в "Челси".
"Нет, нет, нет. Луис Кампос будет в "Лилле" в следующем сезоне", — сообщил Лопес.
08.03.2019 10:20
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лол, это же он
https://www.youtube.com/watch?v=dnIGYh0od_I
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А что сообщает сам Кампос?
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