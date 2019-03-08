Сарри призвал не подвергать Хадсон-Одои давлению

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри призвал не подвергать юного Каллума Хадсон-Одои чрезмерному давлению.

Появившись на замену в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против киевского "Динамо" накануне вечером,Хадсон-Одои установил окончательный счет и практически обеспечил своей команде выход в следующий раунд — 3:0.



Яркое камео 18-летнего англичанина вновь вызвало вопросы, почему Сарри не использует Каллума чаще, однако Маурицио призывает всех успокоиться и запастись терпением.



"Я верю, что он сможет реализовать свой потенциал в "Челси", ему не нужно ничего делать дополнительно, чтобы убедить меня. Он очень хороший игрок. Ему нужно работать над собой. В 18 лет невозможно достичь топ-уровня".



"Он будет готовым игроком топ-уровня в 22 или 23 года. Мы должны улучшать его без давления со стороны медиа, болельщиков и клуба. Он очень хорошо тренируется".



"Опасно, когда в 18 лет тебя подвергают такому давлению. Ты можешь потерять из виду свою цель. Его цель — становиться лучше. Так что это опасная вещь. По этой причине мне не нравится много говорить насчет него", — цитирует Сарри Sky Sports.