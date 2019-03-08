Пол Инс смягчил свою позицию насчет Сульшера

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Инс смягчил свою позицию в отношении тренера "красных дьяволов" Оле Гуннара Сульшера.

За последние недели Инс сделал несколько громких заявлений, которые сводились к тому, что он не видит ничего гениального в успехах Сульшера. Пол говорил о том, что любой мог бы сделать то же самое, включая самого Пола.



Однако после сенсационной победы "Юнайтед" над ПСЖ в Лиге Чемпионов Инс явно пошел на попятную. Пол утверждает, что его изначальные слова были неправильно услышаны.



"Когда я говорил, что любой может сделать то же самое, я не имел ввиду кого угодно. Эти слова были совершенно вырваны из контекста. Я лишь имел ввиду, что люди вроде Марка Хьюза или Стива Брюса, которые являются носителями истории и духа клуба, тоже могли бы прийти и преобразить их".



"Команда была в совершенной депрессии, несчастна и не играла так, как они хотели играть. Все мы знаем это".



"Если бы я пришел в "Юнайтед", я бы сделал то же самое, что и Оле. Я бы вернул улыбку на лица игроков, позволил бы им снова наслаждаться тренировками и сказал бы им играть так, как они хотят. Было бы не так сложно наладить это, учитывая исходивший от "Олд Траффорд" негатив".



"Приди Стив Брюс, он сделал бы то же самое. Такие люди знают "Юнайтед" изнутри. Я не говорю, что любой Том, Дик или Харри мог сделать то же самое. Я говорю о бывших игроках, которые выступали за клуб и которые затем стали тренерами. Я лишь это имел ввиду".



"Мы с Брюси уже имеем тренерский опыт, и мы не чужие люди для клуба, чтобы вот так же преобразить", — сообщил Инс Paddy Power.