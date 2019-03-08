Фанат "Юнайтед" получил ножевое ранение в Париже

Болельщик "Манчестер Юнайтед" получил ножевое ранение в Париже после матча Лиги Чемпионов против ПСЖ в среду вечером.

Напомним, в среду вечером подопечные Оле Гуннара Сульшера сенсационным образом выбили из турнира ПСЖ, отпраздновав победу со счетом 1:3.



Возвращаясь с "Парк де Пренс" в центр города на такси, четверо фанатов "красных дьяволов" своим веселым настроением и песнями разозлили своего водителя, и тот ударил одного из пассажиров ножом в грудь.



Как сообщает Sky Sports, четверо английских болельщиков, среди которых была девушка, смогли остановить попутный автомобиль и оперативно доставить пострадавшего товарища в госпиталь.



44-летний мужчина уже перенес операцию — докторам пришлось откачивать кровь из легкого. Французская полиция, тем временем, уже задержала таксиста и сейчас устанавливает все детали произошедшего.