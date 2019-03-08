Алексис Санчес: обуза для "Юнайтед"?

В воскресенье "Манчестер Юнайтед" отправится в гости к "Арсеналу", но бывший лидеров "канониров" Алексис Санчес не входил бы в число основных тем матча, даже если бы был в строю.

Основная причина на поверхности: чилиец травмирован и пропустит не менее месяца. Другое дело, что даже здоровый Санчес сейчас не напугал бы болельщиков "Арсенала" или любой другой команды. Да, Алексис забил в недавней кубковой игре с "канонирами", но эффективно нападающий играет только эпизодами, которых не становится больше и после смены тренера. Самый высокооплачиваемый игрок в составе "Манчестер Юнайтед" за год с лишним на "Олд Траффорд" отметился только тремя голами в рамках Премьер-Лиги.



Недавно Оле Гуннар Сульшер говорил о "бутылке с кетчупом" применительно к Санчесу — о том, что голы попрут из чилийского форварда, стоит усилиями выдавить парочку для начала. Но, наверное, даже норвежец, так уверенно зашедший на должность тренера в "Юнайтед", разочаровался в стремлении преобразить Алексиса Санчеса. Многим его партнерам по атаке был нужен только психологический импульс после ухода Жозе Моуринью, но проблемы Санчеса глубже. Возможно, он уже находится на том этапе карьеры, когда дороги назад просто нет.



Приобретение Санчеса было во много статусным ходом для "Манчестер Юнайтед". Чилиец в последний год игры в "Арсенале" уже открыто конфликтовал с партнерами, некоторые из которых не соответствовали его высоким стандартам игры на футбольном поле. Отчасти из-за этого "Арсенал" не соответствовал уровню Санчеса как такового. Чилиец был лучшим игроком команды, которая не ставила перед собой максимальных задач и постоянно пребывала в зоне комфорта. Санчесу был нужен больший клуб и более конкурентная среда, где его рвение будет естественным и для других футболистов.



Первым претендентом на Алексиса считался "Манчестер Сити". "Горожане" стопроцентно обеспечили бы Санчесу чемпионский титул уже через полгода после трансфера. Тем не менее, торгуя немолодого футболиста, они не хотели отдавать лишних денег — и, вероятно, делать Санчеса самым высокооплачиваемым игроком в команде. "Юнайтед" эту возможность не упустил. Руководство клуба не пожалело средств, чтобы сделать заявление: лучшие игроки Премьер-Лиги по-прежнему выбирает МЮ.



Подозрение о том, что Санчес выбирал не столько клуб, сколько лучшие финансовые условия, появилось сразу. Но другое подозрение оказалось хуже: а что, если Санчес к тому же перестал быть одним из лучших игроков Премьер-Лиги? Жозе Моуринью лично поддерживал идею его покупки, и логика тренера была ясна. Экс-менеджер МЮ хотел добавил атаке команды более опытного футболиста, которого всегда отличала высокая самоотдача на поле. Моуринью стал сходу доверять новичку, но быстро понял то, что сейчас понимает Сульшер: Санчес, скорее всего, перестал быть прежним футболистом.



Признаки этого были заметны в последние месяцы игры за "Арсенал", но тогда это хотелось объяснять его разочарованием в лондонском клубе. На "Олд Траффорд" стало понятно, что Санчес сдал, в первую очередь, функционально. Для 30-летнего игрока атаки, много сезонов игравшего на пределе, это, наверное, естественное развитие событий. Травмы, случившиеся уже в "Юнайтед", ему не помогли. Вероятно, свою роль сыграл и психологический фактор. Санчес перешел в команду, которая не была на эмоциональном подъеме. У МЮ были более высокие амбиции, чем у "Арсенала", но команда провела год под давлением и в очень странной атмосфере внутри коллектива, где идет постоянное перекладывание ответственности с игроков на тренера и наоборот. Слухи о том, что Санчес не влился в коллектив, тоже могут быть правдой.



Наверняка, свою роль сыграл и фактор зарплаты. Нельзя утверждать, что Санчес не старался — он сходу попробовал брать на себя инициативу, и проблема была в исполнении. Другое дело, что со временем его мотивация могла частично угаснуть. Чилиец в Манчестере увеличил свои доходы втрое. У него, очевидно, нет физических сил, чтобы играть на уровне трехлетней давности, но также и нет особых причин кому-то что-то доказывать. С финансовой точки зрения Алексис Санчес желаемого достиг, для реализации спортивной он выглядит слишком уставшим в силу возраста и "пробега". Пробуждение команды после смены тренера слабо сказалось на нем, и это неудивительно — частью этой команды Санчес, скорее всего, так и не стал.



Более того, контракт чилийца может создать проблемы для развития "Юнайтед" в будущем. Как и его бывший партнер по "Арсеналу" Месут Озил, Алексис Санчес своей зарплатой может блокировать сделки по новым игрокам, либо переподписания контрактов с действующими исполнителями. Агенты по-настоящему важных для "Юнайтед" футболистов не упустят возможности напомнить клубу о том, что их клиенты должны получать, как минимум, не меньше "бесполезного" Санчеса. Последние слухи говорят о том, что такие запросы приходят со стороны Давида Де Хеа, которого МЮ очень хотелось бы продлить еще на несколько лет. Доля истины в этом есть: разве это справедливо по отношению к Де Хеа, чтобы ему платили меньше Санчеса?



Самого Санчеса "красные дьяволы", наверняка, хотят поскорее отпустить, разгрузив зарплатную ведомость. Плохая новость в том, что давать те же деньги нынешнему Алексису не захотят европейские клубы. Хорошая новость в том, что Санчес мог был принять данность — свой функциональный закат, что откроет его к предложениям из условного Китая. Потому что изменилось многое. В "Арсенале" чилийца часто раздражали партнеры, которые не соответствуют его уровню. Сейчас Санчес выглядит игроком, которого на поле раздражает он сам — точнее, его тело, не исполняющее желаний светлой футбольной головы чилийца. Голевой "кетчуп" еще легко может политься, но, скорее, это произойдет уже в другом месте и на другом уровне.



Иван Громиков специально для FAPL.ru