"Челси" разгромил киевское "Динамо", не напрягаясь
"Челси" практически гарантировал себе выход в следующий раунд Лиги Европы, разгромив в первом матче 1/8 финала киевское "Динамо" со счетом 3:0.
По сравнению с победой над "Фулхэмом" в стартовом составе "синих" уцелели лишь Кепа Аррисабалага, Андреас Кристенсен, Жоржиньо и Росс Баркли.
Гости с самого начала оказались заперты возле своей штрафной площади и совершенно лишены мяча. Надолго "Динамо" не хватило, потому что на 17-й минуте Педро сыграл на Оливье Жиру, получил шикарную обратную передачу пяткой и поразил ворота со считанных метров — 1:0.
В остатке тайма "Челси" создал еще несколько хороших моментов, особенно усилиями Педро, но голкипер гостей Денис Бойко был непробиваем. Единственный шанс "Динамо" был связан с попаданием мяча в руку Маркоса Алонсо, но, к сожалению для киевлян, на стадионе не оказалось VAR.
Во втором тайме "синие" продолжили давить и на 65-й минуте сделали счет комфортным. Виллиан ударом со штрафного обвел стенку и поразил ближний угол ворот — 2:0.
Затем хозяева успокоились — но ровно настолько, чтобы "Динамо" так и не нанес ни одного точного удара за весь матч.
В концовке гости слегка оживились, но лишь нарвались на контратаку, и Каллум-Хадсон Одои с передачи Рубена Лофтус-Чика установил окончательный счет — 3:0.
"Челси" одержал достаточно комфортную победу, на классе, хотя сыграл на малую долю от своих возможностей. Судьба этого противостояния практически решена, и ответный матч в Киеве становится формальностью.
"Челси" (Англия) — "Динамо Киев" (Украина) — 3:0 (1:0)
Голы: Педро 17, Виллиан 65, Хадсон-Одои 90.
"Челси": Аррисабалага, Алонсо, Кристенсен, Луис, Дзаппакоста, Жоржиньо (Канте 62), Баркли (Лофтус-Чик 62), Педро, Ковачич, Виллиан (Хадсон-Одои 78), Жиру.
"Динамо Киев": Бойко, Кендзера, Бурда, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Шепелев, Цыганков, Шапаренко, Буяльский (Сидклей 71), Русин (Гармаш 66).
Предупреждения: Шепелев, Буяльский.
08.03.2019 00:55
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По описанию Арсенал проиграл на диком невезении, нежели на скиле Ренна.
Удаление
Гол со штрафного
Автогол
И видимо контра на последних
А как оно на самом деле было хз, в любом случае Арсенал будет фаворитом встречи на Эмирейтс на проход. Эмерим.
(ответить)
Столько ни сижу на ФАПЛЕ,но до сих пор не могу(по крайней мере первым)оскорблять фанов других клубов.Как вам так удаётся,парни?
(ответить)
лофтус топ, жопакоста - не футболист
(ответить)
08.03.2019 00:35 #
skychnie-oboi
УРААА!Надеюсь отнимут -9 очков еще в чемпике и дискву в ЛЧ на 2 года.
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/69271/?c=1
Объясните этому недалекому портовому обрыгану, что отнять у КОРОЛЕЙ -9 очков это значит прибавить 9, такими темпами обрыганы ведь повесятся от зависти.
Почему все портовые выкидыши такие тупые?
(ответить)
Странное дело, По факту из матча в матч Челси тащат проверенные игроки, которых местные пенсы хейтят и ждут их ухода: Педро, Виллиан, Луиз, да тот же Азар, а не всякие новоиспечённые топы. Лофтус-Чик и Одои - отдельный разговор, эти нигеры рождены чтобы рвать АПЛ, но походу не в система Сарри.
(ответить)
По идее челси, наполи и вильяреал уже могут ожидать соперн юиков 1/4. В остальных матчах интрига высока
(ответить)
Да всё уже, советская школа футбола мертва
(ответить)
Челси не место в ЛЕ. Никаких эмоций.
(ответить)
Ну тут просто на классе, синие, с победой вас!
ДК именно сегодня был футбольным импотентом.
(ответить)
Хорошо, что не основой играли. И этого хватило. Теперь и в ответке то же самое будет. Надеюсь Лофтус-Чика и Хадсона-Одои в старте увидеть.
(ответить)
Красиво разобрались с одним из лучших клубов Восточной Европы. Залупуль о таких результатах в еврокубках может только мечтать.
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07.03.2019 22:25 # удалить
thegodfather
А я вам говорил, олухи, что ренн не так прост. И как минимум проблем доставит уйма арсу. Ща делают 3-1 и арс в жопе.
Источник: http://fapl.ru/posts/69262/?c=1
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Аристократы браво!!!
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07.03.2019 23:57 # удалить
thegodfather
Ну такое. 2-0 мин мум должно было быть. Жду 3-0
Источник: http://fapl.ru/posts/69272/?c=1
(ответить)
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