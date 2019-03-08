"Челси" разгромил киевское "Динамо", не напрягаясь

Челси "Челси" практически гарантировал себе выход в следующий раунд Лиги Европы, разгромив в первом матче 1/8 финала киевское "Динамо" со счетом 3:0.

По сравнению с победой над "Фулхэмом" в стартовом составе "синих" уцелели лишь Кепа Аррисабалага, Андреас Кристенсен, Жоржиньо и Росс Баркли.

Гости с самого начала оказались заперты возле своей штрафной площади и совершенно лишены мяча. Надолго "Динамо" не хватило, потому что на 17-й минуте Педро сыграл на Оливье Жиру, получил шикарную обратную передачу пяткой и поразил ворота со считанных метров — 1:0.

В остатке тайма "Челси" создал еще несколько хороших моментов, особенно усилиями Педро, но голкипер гостей Денис Бойко был непробиваем. Единственный шанс "Динамо" был связан с попаданием мяча в руку Маркоса Алонсо, но, к сожалению для киевлян, на стадионе не оказалось VAR.

Во втором тайме "синие" продолжили давить и на 65-й минуте сделали счет комфортным. Виллиан ударом со штрафного обвел стенку и поразил ближний угол ворот — 2:0.

Затем хозяева успокоились — но ровно настолько, чтобы "Динамо" так и не нанес ни одного точного удара за весь матч.

В концовке гости слегка оживились, но лишь нарвались на контратаку, и Каллум-Хадсон Одои с передачи Рубена Лофтус-Чика установил окончательный счет — 3:0.

"Челси" одержал достаточно комфортную победу, на классе, хотя сыграл на малую долю от своих возможностей. Судьба этого противостояния практически решена, и ответный матч в Киеве становится формальностью.

"Челси" (Англия) — "Динамо Киев" (Украина) — 3:0 (1:0)

Голы: Педро 17, Виллиан 65, Хадсон-Одои 90.

"Челси": Аррисабалага, Алонсо, Кристенсен, Луис, Дзаппакоста, Жоржиньо (Канте 62), Баркли (Лофтус-Чик 62), Педро, Ковачич, Виллиан (Хадсон-Одои 78), Жиру.

"Динамо Киев": Бойко, Кендзера, Бурда, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Шепелев, Цыганков, Шапаренко, Буяльский (Сидклей 71), Русин (Гармаш 66).

Предупреждения: Шепелев, Буяльский.


Метки Динамо, Лига Европы, обзор матча, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.03.2019 00:55

Количество просмотров Просмотров: 969

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. phil-neville 08.03.2019 01:32 # phil-neville
    • Николас Отаменди вызван в сборную Аргентины на ближайшие матчи против сборных Венесуэлы и Марокко.

    Серхио Агуэро остался вне заявки.

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  2. phil-neville 08.03.2019 01:31 # phil-neville
    • Подготовка к матчу с «Уотфордом» идет полным ходом.

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  3. gameboy 08.03.2019 01:20 # gameboy
    По описанию Арсенал проиграл на диком невезении, нежели на скиле Ренна.

    Удаление
    Гол со штрафного
    Автогол
    И видимо контра на последних

    А как оно на самом деле было хз, в любом случае Арсенал будет фаворитом встречи на Эмирейтс на проход. Эмерим.

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  4. osetin-15reg 08.03.2019 01:11 # osetin-15reg
    Столько ни сижу на ФАПЛЕ,но до сих пор не могу(по крайней мере первым)оскорблять фанов других клубов.Как вам так удаётся,парни?

    (ответить)

  5. zheka000000 08.03.2019 01:07 # zheka000000
    лофтус топ, жопакоста - не футболист

    (ответить)

  6. phil-neville 08.03.2019 01:07 # phil-neville
    08.03.2019 00:35 #
    skychnie-oboi

    УРААА!Надеюсь отнимут -9 очков еще в чемпике и дискву в ЛЧ на 2 года.
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/69271/?c=1

    Объясните этому недалекому портовому обрыгану, что отнять у КОРОЛЕЙ -9 очков это значит прибавить 9, такими темпами обрыганы ведь повесятся от зависти.
    Почему все портовые выкидыши такие тупые?

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  7. sausage 08.03.2019 01:06 # sausage
    Странное дело, По факту из матча в матч Челси тащат проверенные игроки, которых местные пенсы хейтят и ждут их ухода: Педро, Виллиан, Луиз, да тот же Азар, а не всякие новоиспечённые топы. Лофтус-Чик и Одои - отдельный разговор, эти нигеры рождены чтобы рвать АПЛ, но походу не в система Сарри.

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  8. thegodfather 08.03.2019 01:05 # thegodfather
    По идее челси, наполи и вильяреал уже могут ожидать соперн юиков 1/4. В остальных матчах интрига высока

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  9. mancunia-planet 08.03.2019 01:02 # mancunia-planet
    Да всё уже, советская школа футбола мертва

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  10. golokante 08.03.2019 01:01 # golokante
    Челси не место в ЛЕ. Никаких эмоций.

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  11. danmancunian 08.03.2019 01:00 # danmancunian
    Ну тут просто на классе, синие, с победой вас!
    ДК именно сегодня был футбольным импотентом.

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  12. lampard78 08.03.2019 00:59 # lampard78
    Хорошо, что не основой играли. И этого хватило. Теперь и в ответке то же самое будет. Надеюсь Лофтус-Чика и Хадсона-Одои в старте увидеть.

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  13. phil-neville 08.03.2019 00:56 # phil-neville
    Красиво разобрались с одним из лучших клубов Восточной Европы. Залупуль о таких результатах в еврокубках может только мечтать.Пользователь получил предупреждение

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  14. thegodfather 08.03.2019 00:56 # thegodfather
    07.03.2019 22:25 # удалить
    thegodfather

    А я вам говорил, олухи, что ренн не так прост. И как минимум проблем доставит уйма арсу. Ща делают 3-1 и арс в жопе.

    Источник: http://fapl.ru/posts/69262/?c=1

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  15. chebrec 08.03.2019 00:56 # chebrec
    Аристократы браво!!!

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  16. thegodfather 08.03.2019 00:55 # thegodfather
    07.03.2019 23:57 # удалить
    thegodfather

    Ну такое. 2-0 мин мум должно было быть. Жду 3-0

    Источник: http://fapl.ru/posts/69272/?c=1

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