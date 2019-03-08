"Челси" разгромил киевское "Динамо", не напрягаясь

"Челси" практически гарантировал себе выход в следующий раунд Лиги Европы, разгромив в первом матче 1/8 финала киевское "Динамо" со счетом 3:0.

По сравнению с победой над "Фулхэмом" в стартовом составе "синих" уцелели лишь Кепа Аррисабалага, Андреас Кристенсен, Жоржиньо и Росс Баркли.



Гости с самого начала оказались заперты возле своей штрафной площади и совершенно лишены мяча. Надолго "Динамо" не хватило, потому что на 17-й минуте Педро сыграл на Оливье Жиру, получил шикарную обратную передачу пяткой и поразил ворота со считанных метров — 1:0.



В остатке тайма "Челси" создал еще несколько хороших моментов, особенно усилиями Педро, но голкипер гостей Денис Бойко был непробиваем. Единственный шанс "Динамо" был связан с попаданием мяча в руку Маркоса Алонсо, но, к сожалению для киевлян, на стадионе не оказалось VAR.



Во втором тайме "синие" продолжили давить и на 65-й минуте сделали счет комфортным. Виллиан ударом со штрафного обвел стенку и поразил ближний угол ворот — 2:0.



Затем хозяева успокоились — но ровно настолько, чтобы "Динамо" так и не нанес ни одного точного удара за весь матч.



В концовке гости слегка оживились, но лишь нарвались на контратаку, и Каллум-Хадсон Одои с передачи Рубена Лофтус-Чика установил окончательный счет — 3:0.



"Челси" одержал достаточно комфортную победу, на классе, хотя сыграл на малую долю от своих возможностей. Судьба этого противостояния практически решена, и ответный матч в Киеве становится формальностью.



"Челси" (Англия) — "Динамо Киев" (Украина) — 3:0 (1:0)



Голы: Педро 17, Виллиан 65, Хадсон-Одои 90.



"Челси": Аррисабалага, Алонсо, Кристенсен, Луис, Дзаппакоста, Жоржиньо (Канте 62), Баркли (Лофтус-Чик 62), Педро, Ковачич, Виллиан (Хадсон-Одои 78), Жиру.



"Динамо Киев": Бойко, Кендзера, Бурда, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Шепелев, Цыганков, Шапаренко, Буяльский (Сидклей 71), Русин (Гармаш 66).



Предупреждения: Шепелев, Буяльский.