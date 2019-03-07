"Арсенал" с треском проиграл "Ренну"

"Арсенал" поставил под угрозу свое дальнейшее участие в Лиге Европы, проиграв первый матч 1/8 финала против "Ренна" со счетом 3:1.

Относительно 1:1 в дерби Северного Лондона в стартовом составе "канониров" произошло четыре изменения. Вернулись в команду Петр Чех, Лукас Торрейра, Месут Озил и Пьер-Эмерик Обамеянг.



Подопечным Унаи Эмери потребовалось всего три минуты, чтобы открыть счет. Алекс Ивоби оказался на левом фланге, крутанул защитника и прострел к воротам, а мяч неожиданно скользнул сразу в ворота, в притирку с дальней штангой — 0:1.



На 12-й минуте "Арсенал" едва не удвоил счет. Ивоби вывел на удар Торрейру внутри штрафной, но голкипер "Ренна" по-настоящему спас свою команду.



Постепенно и "Ренн" включился в игру, особенно мощно проведя концовку тайма. На 40-й минуте Сократис Папастатопулос только фолом смог остановить соперника, увидев перед собой вторую желтую карточку.



Хозяева немедленно реализовали численное преимущество. Бенжамен Буриго нанес неотразимый удар с дистанции после того, как его выстрел со штрафного пришелся в стенку — 1:1.



Во втором тайме "Ренн" полностью завладел инициативой и принялся напрягать Петра Чеха, но беда пришла, откуда ее не ждали. На 65-й минуте Начо Монреаль срезал мяч в собственные ворота после прострела с фланга — 2:1.



"Арсенал" встрепенулся после второго пропущенного гола, но ничего вразумительного не показал — в отличие от соперника, который продолжил досаждать Чеху.



На 88-й минуте "Ренн" провел результативную контратаку, в завершении которой Исмаила Сарр без помех пробил головой с края вратарской после передачи с левого фланга — 3:1.



"Арсенал" проиграл второй подряд выездной матч в плей-офф Лиги Европы, и это настораживает. Несмотря на дефицит в одного игрока, "канониры" слишком многое позволили своему сопернику и теперь будут обязаны забивать минимум дважды в ответной встрече.



"Ренн" (Франция) — "Арсенал" (Англия) — 3:1 (1:1)



Голы: Буриго 42, Монреаль 65 (авт), Сарр 88 — Ивоби 3.



"Ренн": Коубек, Зеффан, Да Сильва, Мешер, Бенсебайни, Гренье, Андре, Юну, Буриго (Леа Силики 73), Сарр, Бен Арфа.



"Арсенал": Чех, Мустафи, Косьелни, Папастатопулос, Монреаль, Джака, Торрейра, Мхитарян, Озил (Рэмси 70), Ивоби (Гендузи 53), Обамеянг (Колашинац 79).



Предупреждения: Буриго, Зеффан — Папастатопулос, Джака.



Удаление: Папастатопулос 40.