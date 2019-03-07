"Арсенал" с треском проиграл "Ренну"

Петр Чех "Арсенал" поставил под угрозу свое дальнейшее участие в Лиге Европы, проиграв первый матч 1/8 финала против "Ренна" со счетом 3:1.

Относительно 1:1 в дерби Северного Лондона в стартовом составе "канониров" произошло четыре изменения. Вернулись в команду Петр Чех, Лукас Торрейра, Месут Озил и Пьер-Эмерик Обамеянг.

Подопечным Унаи Эмери потребовалось всего три минуты, чтобы открыть счет. Алекс Ивоби оказался на левом фланге, крутанул защитника и прострел к воротам, а мяч неожиданно скользнул сразу в ворота, в притирку с дальней штангой — 0:1.

На 12-й минуте "Арсенал" едва не удвоил счет. Ивоби вывел на удар Торрейру внутри штрафной, но голкипер "Ренна" по-настоящему спас свою команду.

Постепенно и "Ренн" включился в игру, особенно мощно проведя концовку тайма. На 40-й минуте Сократис Папастатопулос только фолом смог остановить соперника, увидев перед собой вторую желтую карточку.

Хозяева немедленно реализовали численное преимущество. Бенжамен Буриго нанес неотразимый удар с дистанции после того, как его выстрел со штрафного пришелся в стенку — 1:1.

Во втором тайме "Ренн" полностью завладел инициативой и принялся напрягать Петра Чеха, но беда пришла, откуда ее не ждали. На 65-й минуте Начо Монреаль срезал мяч в собственные ворота после прострела с фланга — 2:1.

"Арсенал" встрепенулся после второго пропущенного гола, но ничего вразумительного не показал — в отличие от соперника, который продолжил досаждать Чеху.

На 88-й минуте "Ренн" провел результативную контратаку, в завершении которой Исмаила Сарр без помех пробил головой с края вратарской после передачи с левого фланга — 3:1.

"Арсенал" проиграл второй подряд выездной матч в плей-офф Лиги Европы, и это настораживает. Несмотря на дефицит в одного игрока, "канониры" слишком многое позволили своему сопернику и теперь будут обязаны забивать минимум дважды в ответной встрече.

"Ренн" (Франция) — "Арсенал" (Англия) — 3:1 (1:1)

Голы: Буриго 42, Монреаль 65 (авт), Сарр 88 — Ивоби 3.

"Ренн": Коубек, Зеффан, Да Сильва, Мешер, Бенсебайни, Гренье, Андре, Юну, Буриго (Леа Силики 73), Сарр, Бен Арфа.

"Арсенал": Чех, Мустафи, Косьелни, Папастатопулос, Монреаль, Джака, Торрейра, Мхитарян, Озил (Рэмси 70), Ивоби (Гендузи 53), Обамеянг (Колашинац 79).

Предупреждения: Буриго, Зеффан — Папастатопулос, Джака.

Удаление: Папастатопулос 40.


Метки Арсенал, Лига Европы, обзор матча, Ренн

Автор mihajlo   

Дата 07.03.2019 22:50

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Последние комментарии:




  1. chronicle 08.03.2019 00:07 # chronicle
    Жоржиньо топарик

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  2. j-silver 08.03.2019 00:04 # j-silver
    Кстати если пенсы в ближайшие 15 минут не сделают 2-0 то начнут огребать проблемы даже от такого унылого дк

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  3. jesus33 08.03.2019 00:01 # jesus33
    Ну а на что надеялись канониры, если за них играет генрих обезьян ака вонючий ормен?

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  4. thegodfather 07.03.2019 23:57 # thegodfather
    Ну такое. 2-0 мин мум должно было быть. Жду 3-0

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  5. contrario 07.03.2019 23:52 # contrario
    10 украинцев в старте, когда кроты фарм клуб сб. бразилии, а русня вообще пародия на футбол

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  6. al-faarabi 07.03.2019 23:52 # al-faarabi
    да xyйня, не делаем из этого трагедию, выиграть в 3-0 или 4-1 вполне по силам Арсеналу

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  7. reams 07.03.2019 23:51 # reams
    Чё там шестьнольси второй гол никак не может все забить убогим ? Чет ору

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  8. quavo 07.03.2019 23:50 # quavo
    Обезьяна 08 обезьяна 08

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  9. chebrec 07.03.2019 23:49 # chebrec
    Рамос — в ответ на критику Переса в адрес игроков «Реала»: заплати мне, и я уйду

    После вылета мадридского «Реала» из плей-офф Лиги чемпионов между капитаном команды Серхио Рамосом и президентом клуба Флорентино Пересом произошла перепалка, во время которой защитник изъявил желание уйти из клуба сообщает AS.

    После ответного матча с амстердамским «Аяксом», который завершился поражением мадридцев со счётом 1:4, Перес дождался игроков в раздевалке, после чего начал их критиковать. Президент продолжал говорить в течение несколько минут, обвиняя футболистов в недостаточной самоотдаче и чрезмерном отдыхе.

    В какой-то момент Перес использовал слово «позорный», что вывело из себя Рамоса. Капитан в ответ обвинил президента и его коллег из руководства клуба в плохом планировании и сказал, что они несут ответственность за катастрофический сезон «Реала»
    В пылу дебатов Серхио сказал: «Заплати мне, и я уйду». Затем игрок посмотрел прямо на Переса и продолжил: «Я отдал всё ради этой эмблемы, клуба и даже тебя». Вся команда стала свидетелем скандала.

    После инцидента Перес провёл встречу с другими боссами «Реала», которая продолжалась до двух часов ночи. Руководство мадридцев обсуждало различные варианты, включая немедленное увольнение главного тренера Сантьяго Солари и подписание контракта с Жозе Моуринью, у которого не лучшие отношения с Рамосом.

    У руководства возникли серьёзные разногласия, поэтому решение не было принято. Возможно, что-то изменится в ближайшее время.

    Напомним, Серхио пропустил ответную игру с «Аяксом» из-за дисквалификации.

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  10. ry-l 07.03.2019 23:49 # ry-l
    Если будут во втором тайме так же ебловать и пороть моменты (в частности педра), то могут и поплатиться как вчерашний пысыжы

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  11. lampard78 07.03.2019 23:49 # lampard78
    Не могу понять любовь Сарри к этому Барклею. Заипало уже приключения буратины раз в неделю смотреть.

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  12. chronicle 07.03.2019 23:49 # chronicle
    Тактика киевских князей - выстоять первый тайм (бой), дать сопернику оставить силы на поле и выебать во втором тайме (бою) выиграв в итоге войну. Неоднократно так Москву ебали, выебут так и пенсов, а летом снова Москву.
    Зеленский 2019!

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  13. mkcfc 07.03.2019 23:47 # mkcfc
    Ебать жопакосты недоразумение какое то

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  14. contrario 07.03.2019 23:47 # contrario
    Сидклей Циташвили и Андриевский, любой из этих троих полезнее Буяльского, но еблорус шо игрок был дубина, шо тренер физрук.

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  15. phil-neville 07.03.2019 23:46 # phil-neville
    Норм ормена сжоптиана обоссали мои белые братья, что он аж под шконарь забился.

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  16. j-silver 07.03.2019 23:45 # j-silver
    Два дебила с каменными башками

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  17. ry-l 07.03.2019 23:42 # ry-l
    Пздц, хохлы перекрикивают мост, че за хня

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  18. ry-l 07.03.2019 23:40 # ry-l
    Ппц, педре под удар выкатили, в он перебирать начинает

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  19. cristean2 07.03.2019 23:39 # cristean2
    ДК кстати даже до уровня Хаддерсфилда не дотягивает, ни одной опасной атаки.

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  20. contrario 07.03.2019 23:38 # contrario
    Пазик на трибуне, кончита

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