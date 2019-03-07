"Арсенал" с треском проиграл "Ренну"
"Арсенал" поставил под угрозу свое дальнейшее участие в Лиге Европы, проиграв первый матч 1/8 финала против "Ренна" со счетом 3:1.
Относительно 1:1 в дерби Северного Лондона в стартовом составе "канониров" произошло четыре изменения. Вернулись в команду Петр Чех, Лукас Торрейра, Месут Озил и Пьер-Эмерик Обамеянг.
Подопечным Унаи Эмери потребовалось всего три минуты, чтобы открыть счет. Алекс Ивоби оказался на левом фланге, крутанул защитника и прострел к воротам, а мяч неожиданно скользнул сразу в ворота, в притирку с дальней штангой — 0:1.
На 12-й минуте "Арсенал" едва не удвоил счет. Ивоби вывел на удар Торрейру внутри штрафной, но голкипер "Ренна" по-настоящему спас свою команду.
Постепенно и "Ренн" включился в игру, особенно мощно проведя концовку тайма. На 40-й минуте Сократис Папастатопулос только фолом смог остановить соперника, увидев перед собой вторую желтую карточку.
Хозяева немедленно реализовали численное преимущество. Бенжамен Буриго нанес неотразимый удар с дистанции после того, как его выстрел со штрафного пришелся в стенку — 1:1.
Во втором тайме "Ренн" полностью завладел инициативой и принялся напрягать Петра Чеха, но беда пришла, откуда ее не ждали. На 65-й минуте Начо Монреаль срезал мяч в собственные ворота после прострела с фланга — 2:1.
"Арсенал" встрепенулся после второго пропущенного гола, но ничего вразумительного не показал — в отличие от соперника, который продолжил досаждать Чеху.
На 88-й минуте "Ренн" провел результативную контратаку, в завершении которой Исмаила Сарр без помех пробил головой с края вратарской после передачи с левого фланга — 3:1.
"Арсенал" проиграл второй подряд выездной матч в плей-офф Лиги Европы, и это настораживает. Несмотря на дефицит в одного игрока, "канониры" слишком многое позволили своему сопернику и теперь будут обязаны забивать минимум дважды в ответной встрече.
"Ренн" (Франция) — "Арсенал" (Англия) — 3:1 (1:1)
Голы: Буриго 42, Монреаль 65 (авт), Сарр 88 — Ивоби 3.
"Ренн": Коубек, Зеффан, Да Сильва, Мешер, Бенсебайни, Гренье, Андре, Юну, Буриго (Леа Силики 73), Сарр, Бен Арфа.
"Арсенал": Чех, Мустафи, Косьелни, Папастатопулос, Монреаль, Джака, Торрейра, Мхитарян, Озил (Рэмси 70), Ивоби (Гендузи 53), Обамеянг (Колашинац 79).
Предупреждения: Буриго, Зеффан — Папастатопулос, Джака.
Удаление: Папастатопулос 40.
07.03.2019 22:50
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Последние комментарии:
Жоржиньо топарик
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Кстати если пенсы в ближайшие 15 минут не сделают 2-0 то начнут огребать проблемы даже от такого унылого дк
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Ну а на что надеялись канониры, если за них играет генрих обезьян ака вонючий ормен?
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Ну такое. 2-0 мин мум должно было быть. Жду 3-0
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10 украинцев в старте, когда кроты фарм клуб сб. бразилии, а русня вообще пародия на футбол
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да xyйня, не делаем из этого трагедию, выиграть в 3-0 или 4-1 вполне по силам Арсеналу
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Чё там шестьнольси второй гол никак не может все забить убогим ? Чет ору
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Обезьяна 08 обезьяна 08
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Рамос — в ответ на критику Переса в адрес игроков «Реала»: заплати мне, и я уйду
После вылета мадридского «Реала» из плей-офф Лиги чемпионов между капитаном команды Серхио Рамосом и президентом клуба Флорентино Пересом произошла перепалка, во время которой защитник изъявил желание уйти из клуба сообщает AS.
После ответного матча с амстердамским «Аяксом», который завершился поражением мадридцев со счётом 1:4, Перес дождался игроков в раздевалке, после чего начал их критиковать. Президент продолжал говорить в течение несколько минут, обвиняя футболистов в недостаточной самоотдаче и чрезмерном отдыхе.
В какой-то момент Перес использовал слово «позорный», что вывело из себя Рамоса. Капитан в ответ обвинил президента и его коллег из руководства клуба в плохом планировании и сказал, что они несут ответственность за катастрофический сезон «Реала»
В пылу дебатов Серхио сказал: «Заплати мне, и я уйду». Затем игрок посмотрел прямо на Переса и продолжил: «Я отдал всё ради этой эмблемы, клуба и даже тебя». Вся команда стала свидетелем скандала.
После инцидента Перес провёл встречу с другими боссами «Реала», которая продолжалась до двух часов ночи. Руководство мадридцев обсуждало различные варианты, включая немедленное увольнение главного тренера Сантьяго Солари и подписание контракта с Жозе Моуринью, у которого не лучшие отношения с Рамосом.
У руководства возникли серьёзные разногласия, поэтому решение не было принято. Возможно, что-то изменится в ближайшее время.
Напомним, Серхио пропустил ответную игру с «Аяксом» из-за дисквалификации.
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Если будут во втором тайме так же ебловать и пороть моменты (в частности педра), то могут и поплатиться как вчерашний пысыжы
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Не могу понять любовь Сарри к этому Барклею. Заипало уже приключения буратины раз в неделю смотреть.
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Тактика киевских князей - выстоять первый тайм (бой), дать сопернику оставить силы на поле и выебать во втором тайме (бою) выиграв в итоге войну. Неоднократно так Москву ебали, выебут так и пенсов, а летом снова Москву.
Зеленский 2019!
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Ебать жопакосты недоразумение какое то
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Сидклей Циташвили и Андриевский, любой из этих троих полезнее Буяльского, но еблорус шо игрок был дубина, шо тренер физрук.
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Норм ормена сжоптиана обоссали мои белые братья, что он аж под шконарь забился.
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Два дебила с каменными башками
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Пздц, хохлы перекрикивают мост, че за хня
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Ппц, педре под удар выкатили, в он перебирать начинает
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ДК кстати даже до уровня Хаддерсфилда не дотягивает, ни одной опасной атаки.
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Пазик на трибуне, кончита
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