УЕФА начал расследование в отношении "Манчестер Сити"

УЕФА официально объявил о начале расследования в отношении "Манчестер Сити" по поводу озвученных в прессе обвинений о нарушении правил финансового фейр-плей.

За последние месяцы немецкий журнал Spiegel опубликовал целую серию материалов, основанных на взломанной переписке сотрудников клуба с "Этихад".



Сообщалось, что "горожане" не только с ведома, но и по прямому указанию своего владельца шейха Мансура ищут способы обойти правила финансового контроля УЕФА.



В одном из своих свежих материалов Spiegel утверждал, что шейх Мансур вложил в "Сити" собственные деньги сверх допустимого лимита, замаскировав это под спонсорский контракт. Теперь все эти обвинения будут проверены.



"Расследование будет сосредоточено на нескольких предполагаемых нарушениях ФФП, которые недавно был озвучены в различных меда", — гласит заявление УЕФА.



Добавим, что в 2014 году "Сити" уже был наказан за нарушение правил ФФП, фактически выплатив только 18 миллионов фунтов в качестве штрафа.