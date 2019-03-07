УЕФА начал расследование в отношении "Манчестер Сити"

Этихад УЕФА официально объявил о начале расследования в отношении "Манчестер Сити" по поводу озвученных в прессе обвинений о нарушении правил финансового фейр-плей.

За последние месяцы немецкий журнал Spiegel опубликовал целую серию материалов, основанных на взломанной переписке сотрудников клуба с "Этихад".

Сообщалось, что "горожане" не только с ведома, но и по прямому указанию своего владельца шейха Мансура ищут способы обойти правила финансового контроля УЕФА.

В одном из своих свежих материалов Spiegel утверждал, что шейх Мансур вложил в "Сити" собственные деньги сверх допустимого лимита, замаскировав это под спонсорский контракт. Теперь все эти обвинения будут проверены.

"Расследование будет сосредоточено на нескольких предполагаемых нарушениях ФФП, которые недавно был озвучены в различных меда", — гласит заявление УЕФА.

Добавим, что в 2014 году "Сити" уже был наказан за нарушение правил ФФП, фактически выплатив только 18 миллионов фунтов в качестве штрафа.


Метки Манчестер Сити, УЕФА, ФФП

Автор mihajlo   

Дата 07.03.2019 22:00

Количество просмотров Просмотров: 459

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mancityman 07.03.2019 22:31 # mancityman
    Лузеры, фас))

    (ответить)

  2. alexminck 07.03.2019 22:30 # alexminck
    Обоссать лого этого недоклубишка и сжечь.

    (ответить)

  3. silva77 07.03.2019 22:23 # silva77
    Это старая информация, Все уже задержали https://vk.com/mancity?w=wall-19125175_1057531

    (ответить)

  4. mc-od 07.03.2019 22:15 # mc-od
    Ща неадекваты потекут..))

    C'mon CITY! C'mon KPACUBO!

    (ответить)

  5. dannylucker 07.03.2019 22:14 # dannylucker
    великий клуб, к великим всегда всякие немощи доебаться хотят

    (ответить)

  6. dragonishka 07.03.2019 22:07 # dragonishka
    Расформировать

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: