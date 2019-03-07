УЕФА начал расследование в отношении "Манчестер Сити"
УЕФА официально объявил о начале расследования в отношении "Манчестер Сити" по поводу озвученных в прессе обвинений о нарушении правил финансового фейр-плей.
За последние месяцы немецкий журнал Spiegel опубликовал целую серию материалов, основанных на взломанной переписке сотрудников клуба с "Этихад".
Сообщалось, что "горожане" не только с ведома, но и по прямому указанию своего владельца шейха Мансура ищут способы обойти правила финансового контроля УЕФА.
В одном из своих свежих материалов Spiegel утверждал, что шейх Мансур вложил в "Сити" собственные деньги сверх допустимого лимита, замаскировав это под спонсорский контракт. Теперь все эти обвинения будут проверены.
"Расследование будет сосредоточено на нескольких предполагаемых нарушениях ФФП, которые недавно был озвучены в различных меда", — гласит заявление УЕФА.
Добавим, что в 2014 году "Сити" уже был наказан за нарушение правил ФФП, фактически выплатив только 18 миллионов фунтов в качестве штрафа.
07.03.2019 22:00
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Последние комментарии:
Лузеры, фас))
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Обоссать лого этого недоклубишка и сжечь.
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Это старая информация, Все уже задержали https://vk.com/mancity?w=wall-19125175_1057531
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Ща неадекваты потекут..))
C'mon CITY! C'mon KPACUBO!
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великий клуб, к великим всегда всякие немощи доебаться хотят
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Расформировать
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