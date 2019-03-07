Клопп подтвердил свои планы на Окслейд-Чемберлена

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен действительно сыграет за резервную команду против "Дерби" в пятницу.

Предстоящий матч станет первым для Окслейд-Чемберлена за последние 11 месяцев, которые он пропустил с тяжелой травмой связок колена. Алекс уже несколько недель тренируется с первой командой и теперь готов сделать следующий шаг.



"Наш план состоит в том, чтобы дать ему немного игрового времени".



"Пока что он действительно хорошо выглядит во время тренировок, но все мы знаем насколько велика разница между тренировочным занятием и соревновательным матчем".



"Дело не в наличии соперника, а в том, что в настоящем матче больше поле, выше темп, другой уровень концентрации, и тебе приходится принимать решения".



"Подготовка к матчу отличатся от обычного тренировочного занятия, поэтому игроку необходимо привыкнуть к этому после длительного отсутствия".



"Мы абсолютно не предъявляем никаких ожиданий в отношении него в этом матче. Мы просто поставим галочку, а затем он вернется к тренировкам".



"Никаких заявлений вроде "он будет готов через пять дней" не будет. Это просто первый — и очень, очень важный — шаг".



"Как я сказал, Окс вернулся к тренировкам, и нам нужно убедиться, что мы тщательно его подготовили к остатку его карьеры и к остатку сезона", — сообщил Клопп официальному веб-сайту "Ливерпуля".



Как добавляет издание Daily Mail, "красные" планируют выпустить Окслейд-Чемберлена на 45 минут этого матча резервных команд.