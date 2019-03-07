"Рома" активизировала свой интерес к Сарри

"Рома" активизировала свой интерес к главному тренеру "Челси" Маурицио Сарри после своего вылета из Лиги Чемпионов.

Накануне вечером римляне уступили путевку в четвертьфинал Лиги Европы "Порту", проиграв по сумме двух матчей 4:3, и этот результат едва ли позволит Эусебио Ди Франческо задержаться в клубе Серии А на следующий сезон.



По информации Daily Mail, фиаско на европейской арене только подкрепило интерес "Ромы" к Сарри. Маурицио является одним из приоритетных вариантов для клуба из столицы Италии на замену Ди Франческо.



Положение Сарри на "Стэмфорд Бридж" по-прежнему выглядит шатким, несмотря на две победы подряд в Премьер-Лиге. Если Маурицио завершит сезон без трофеев и без путевки в Лиге Чемпионов, его судьба будет предрешена.