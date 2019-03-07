Четвертая команда Премьер-Лиги может остаться без путевки в Лигу Чемпионов

УЕФА официально подтвердил, что возможен сценарий, при котором четвертая команда Премьер-Лиги останется без путевки в Лигу Чемпионов на будущий сезон.

Чтобы этот сценарий реализовался, необходимо, чтобы оба европейских турнира выиграли бы английские команды, при этом в Премьер-Лиге финишировав за пределами топ-4.



К примеру, если "Манчестер Юнайтед" финиширует пятым и выиграет Лигу Чемпионов, а "Арсенал" финиширует шестым и завоюет трофей Лиги Европы, то четвертая команда Премьер-Лиги вместо ожидаемой путевки в Лигу Чемпионов получит только пропуск в Лигу Европы на сезон 2019/20.



Независимо от того, кто выиграет Премьер-Лигу, Лигу Чемпионов, Лигу Европы, Кубок Англии и Кубок Лиги, Англия может быть представлена в двух европейских соревнованиях только семью командами.



Поскольку победители Лиги Чемпионов и Лиги Европы гарантированно проходят в групповой этап следующего розыгрыша Лиги Чемпионов, то положение этих команд во внутреннем чемпионате к концу сезона уже не имеет значения.



Добавим, история уже знает подобные случаи. В 2012 году "Тоттенхэм" финишировал на четвертой позиции в Премьер-Лиге, но был отправлен в Лигу Европы победой шестого "Челси" в Лиге Чемпионов.