Почеттино шокирован своей дисквалификацией

Рулевой "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино признался, что он шокирован решением FA дисквалифицировать его на два матча.

Напомним, после поражения "шпор" от "Бернли" со счетом 2:1 Почеттино был обвинен Ассоциацией в неподобающем поведении и использовании оскорбительной речи по отношению к рефери Майку Дину.



Почеттино свою неправоту признал, а перед этим публично извинился перед Дином, однако это не избавило его от наказания. Накануне FA запретила Маурисио присутствовать на бровке в двух ближайших матчах, а также оштрафовала на 10 тысяч фунтов, шокировав аргентинского специалиста.



"Я нахожусь в небольшом шоке, потому что считаю, что это совершенно несправедливо. Но что я теперь могу поделать? Ничего — только смириться".



"Мне нужно изучить причины, которыми они обосновали мою дисквалификацию. Я до сих пор не знаю этого, потому что пока не получил от них письма".



"Это был не такой уж важный инцидент. Конечно, я не лучшим образом поговорил с рефери, но я и представить себе не мог, что это так обернется. Я должен изучить причины, а там станет видно, подам ли я апелляцию".



"Мне очень любопытно узнать, почему они так решили. Это мой седьмой сезон в Англии, и вы могли видеть, каким образом я вел себя с первого дня здесь".



"Я всегда хочу помогать, сопереживать, относиться с пониманием и вести себя как можно лучше. Со мной подобное случилось впервые, и, возможно, я бы не совсем прав, но я думаю, это слишком".



"Мне немного грустно, и я немного расстроен наказанием. Это невероятно", — цитирует Почеттино Sky Sports.