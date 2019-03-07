Эмерик Лапорт вернулся к тренировкам намного раньше срока

Центральный защитник "Манчестер Сити" Эмерик Лапорт возобновил полноценные тренировки после травмы задней поверхности бедра.

Это повреждение лучший защитник "горожан" в текущем сезоне получил в финальном матче Кубка Лиги против "Челси" 24 февраля, преследуя Эдена Азара.



Главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола говорил, что Лапорт пропустит несколько недель, однако сегодня Эмерик вернулся к занятиям с первой командой, сообщает Manchester Evening News.



Таким образом, теперь Гвардиоле придется оценить риски и решить, задействует он Лапорта уже против "Уотфорда" в субботу или побережет до вторника, когда на "Этихад" пожалует "Шальке-04".



Добавим, что в том же финале травму получил и полузащитник Фернандиньо. На его возвращение Гвардиола рассчитывает уже после международного перерыва.