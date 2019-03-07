Ловрен не успевает вернуться к матчу с "Бернли"

Деян Ловрен Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен задержится в лазарете, не успевая вернуться к матчу Премьер-Лиги против "Бернли" в субботу.

Ловрен находится вне игры с матча Кубка Англии против "Вулверхэмптона" 7 января, когда он повредил заднюю поверхности бедра, а затем, уже восстановившись, у него случился рецидив травмы на тренировке.

Как сообщает Liverpool Echo, Деян был нацелен на возвращение к домашнему матчу против "Бернли", однако теперь это едва ли случится.

Вопреки ожиданиям, 29-летний хорват так и не смог поучаствовать в тренировке первой команды в среду. Таким образом, у Ловрена просто не остается времени, чтобы набрать форму к субботе.

Помимо Ловрена, на тренировке "Ливерпуля" в среду отсутствовали Альберто Морено и Джеймс Милнер. Также все еще лечится Джо Гомес, зато Алекс Окслейд-Чемберлен занимался с командой и в пятницу должен сыграть за резерв.


Метки Ливерпуль, Ловрен, травмы

Автор mihajlo   

Дата 07.03.2019 15:00

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Последние комментарии:




  1. blackdreamer 07.03.2019 15:40 # blackdreamer
    отличные новости
    пока он не вернулся есть шансы на кубки

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  2. osetin-15reg 07.03.2019 15:32 # osetin-15reg
    Мне пофиг-сегодня болею за Ливер против Баварии,несмотря на скаузерских неадекватов

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  3. suddenly 07.03.2019 15:24 # suddenly
    Главное что бы к Баварии был готов!

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  4. mcfc-fantactic 07.03.2019 15:20 # mcfc-fantactic
    Жаль.

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