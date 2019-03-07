Ловрен не успевает вернуться к матчу с "Бернли"

Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен задержится в лазарете, не успевая вернуться к матчу Премьер-Лиги против "Бернли" в субботу.

Ловрен находится вне игры с матча Кубка Англии против "Вулверхэмптона" 7 января, когда он повредил заднюю поверхности бедра, а затем, уже восстановившись, у него случился рецидив травмы на тренировке.



Как сообщает Liverpool Echo, Деян был нацелен на возвращение к домашнему матчу против "Бернли", однако теперь это едва ли случится.



Вопреки ожиданиям, 29-летний хорват так и не смог поучаствовать в тренировке первой команды в среду. Таким образом, у Ловрена просто не остается времени, чтобы набрать форму к субботе.



Помимо Ловрена, на тренировке "Ливерпуля" в среду отсутствовали Альберто Морено и Джеймс Милнер. Также все еще лечится Джо Гомес, зато Алекс Окслейд-Чемберлен занимался с командой и в пятницу должен сыграть за резерв.