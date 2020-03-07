Игроки МЮ уверены, что Сульшер получит постоянный контракт раньше конца сезона
Игроки "Манчестер Юнайтед" уверены, что их тренер Оле Гуннар Сульшер получит постоянный контракт, и это произойдет до окончания сезона.
Накануне вечером против ПСЖ Сульшер одержал свою 14-ю победу в 17 матчах в качестве временно исполняющего обязанности главного тренера, подкрепив свой статус фаворита на роль постоянного рулевого.
Эту победу Сульшер одержал на глазах совладельца клуба Аврама Глэйзера, исполнительного директора Эда Вудворда и великого сэра Алекса Фергюсона, которые специально приехали в Париж поддержать команду.
Назначая Сульшера на место уволенного Жозе Моуриньо в декабре, "Юнайтед" обещал определиться с постоянным рулевым в конце сезона, однако ESPN стало известно от своих источников, что "дьяволы" могут заключить долгосрочный контракт с Оле Гуннаром, не дожидаясь мая.
После победы на "Парк де Пренс" игроки "Юнайтед" Люк Шоу и Ромелу Лукаку прямым текстом выразили свою поддержку Сульшеру, а оставшийся дома с травмой Джесси Лингард выложил недвусмысленную фотографию в своем инстаграме, тоже давая понять о желании продолжить работу с норвежским специалистом в следующем сезоне.
"Думаю, мне не нужно много слов после всех этих результатов. Это (постоянный контракт с Сульшером) выглядит определенным. Все мы любим Оле и любим работу, которую он проделал до сих пор", — сообщил Шоу.
"Я знаю, что он останется. Насчет этого нет сомнений. Он хочет остаться, игроки хотят, чтобы он остался. Мы играем очень хорошо — так, как и должен играть "Манчестер Юнайтед", — заявил Лукаку.
07.03.2019 14:20
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Последние комментарии:
Физруку жутко везет
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Поздравляю скам с победой! Не без везения, но они все равно молодцы. Признаюсь, я был одним из тех, кто говорил после первых побед МЮ при Сульшере, что они сдуются и ничего им не светит, но оказался не прав. Трушных болел МЮ с победой! При Сульшере МЮ набрал отличные обороты, странно, что против Ливерпуля он играл 2 номером
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бабла хапнет с контракта, а так то как только Ферги уйдет результаты на спад пойдут
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уволят в следующем сезоне в октябре-ноябре
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Так и заслужил по сути. Такой человек и нужен Юнайтед, всех знает, играл за правильный Юнайтед, и никогда не предаст клуб. Что ещё нужно?
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Конечно хотят. А в случае чего и его слить можно.
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