Игроки МЮ уверены, что Сульшер получит постоянный контракт раньше конца сезона

Оле Гуннар Сульшер Игроки "Манчестер Юнайтед" уверены, что их тренер Оле Гуннар Сульшер получит постоянный контракт, и это произойдет до окончания сезона.

Накануне вечером против ПСЖ Сульшер одержал свою 14-ю победу в 17 матчах в качестве временно исполняющего обязанности главного тренера, подкрепив свой статус фаворита на роль постоянного рулевого.

Эту победу Сульшер одержал на глазах совладельца клуба Аврама Глэйзера, исполнительного директора Эда Вудворда и великого сэра Алекса Фергюсона, которые специально приехали в Париж поддержать команду.

Назначая Сульшера на место уволенного Жозе Моуриньо в декабре, "Юнайтед" обещал определиться с постоянным рулевым в конце сезона, однако ESPN стало известно от своих источников, что "дьяволы" могут заключить долгосрочный контракт с Оле Гуннаром, не дожидаясь мая.

После победы на "Парк де Пренс" игроки "Юнайтед" Люк Шоу и Ромелу Лукаку прямым текстом выразили свою поддержку Сульшеру, а оставшийся дома с травмой Джесси Лингард выложил недвусмысленную фотографию в своем инстаграме, тоже давая понять о желании продолжить работу с норвежским специалистом в следующем сезоне.

"Думаю, мне не нужно много слов после всех этих результатов. Это (постоянный контракт с Сульшером) выглядит определенным. Все мы любим Оле и любим работу, которую он проделал до сих пор", — сообщил Шоу.

"Я знаю, что он останется. Насчет этого нет сомнений. Он хочет остаться, игроки хотят, чтобы он остался. Мы играем очень хорошо — так, как и должен играть "Манчестер Юнайтед", — заявил Лукаку.

Инстаграм Джесси Лингарда


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 07.03.2019 14:20

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  1. chr1s8rown 07.03.2019 15:15 # chr1s8rown
    Физруку жутко везет

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  2. compton 07.03.2019 15:06 # compton
    Поздравляю скам с победой! Не без везения, но они все равно молодцы. Признаюсь, я был одним из тех, кто говорил после первых побед МЮ при Сульшере, что они сдуются и ничего им не светит, но оказался не прав. Трушных болел МЮ с победой! При Сульшере МЮ набрал отличные обороты, странно, что против Ливерпуля он играл 2 номером

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  3. makaku 07.03.2019 14:56 # makaku
    бабла хапнет с контракта, а так то как только Ферги уйдет результаты на спад пойдут

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  4. hammersmith 07.03.2019 14:48 # hammersmith
    уволят в следующем сезоне в октябре-ноябре

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  5. best-fanunited 07.03.2019 14:39 # best-fanunited
    Так и заслужил по сути. Такой человек и нужен Юнайтед, всех знает, играл за правильный Юнайтед, и никогда не предаст клуб. Что ещё нужно?

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  6. carrick-16 07.03.2019 14:29 # carrick-16
    Конечно хотят. А в случае чего и его слить можно.

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