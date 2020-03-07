Игроки МЮ уверены, что Сульшер получит постоянный контракт раньше конца сезона

Игроки "Манчестер Юнайтед" уверены, что их тренер Оле Гуннар Сульшер получит постоянный контракт, и это произойдет до окончания сезона.

Накануне вечером против ПСЖ Сульшер одержал свою 14-ю победу в 17 матчах в качестве временно исполняющего обязанности главного тренера, подкрепив свой статус фаворита на роль постоянного рулевого.



Эту победу Сульшер одержал на глазах совладельца клуба Аврама Глэйзера, исполнительного директора Эда Вудворда и великого сэра Алекса Фергюсона, которые специально приехали в Париж поддержать команду.



Назначая Сульшера на место уволенного Жозе Моуриньо в декабре, "Юнайтед" обещал определиться с постоянным рулевым в конце сезона, однако ESPN стало известно от своих источников, что "дьяволы" могут заключить долгосрочный контракт с Оле Гуннаром, не дожидаясь мая.



После победы на "Парк де Пренс" игроки "Юнайтед" Люк Шоу и Ромелу Лукаку прямым текстом выразили свою поддержку Сульшеру, а оставшийся дома с травмой Джесси Лингард выложил недвусмысленную фотографию в своем инстаграме, тоже давая понять о желании продолжить работу с норвежским специалистом в следующем сезоне.



"Думаю, мне не нужно много слов после всех этих результатов. Это (постоянный контракт с Сульшером) выглядит определенным. Все мы любим Оле и любим работу, которую он проделал до сих пор", — сообщил Шоу.



"Я знаю, что он останется. Насчет этого нет сомнений. Он хочет остаться, игроки хотят, чтобы он остался. Мы играем очень хорошо — так, как и должен играть "Манчестер Юнайтед", — заявил Лукаку.



